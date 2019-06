19.000 ansatte får travlt: Grundfos-topchef kridter banen op til et salg på 35 mia. kr.

Mads Nipper har løftet sløret for en ny 2025-strategi med et klart budskab om vækst. Frem mod 2025 er målet at øge koncernens samlede salg med mindst 30 pct. til 35 mia. kr.

Grundfos-topchef Mads Nipper har sat tal på koncernens udvikling frem mod 2025, og står det til den tidligere Lego-direktør, får de 19.000 ansatte i pumpegiganten travlt.

Holder den nye 2025-strategi hele vejen i mål, vil Grundfos-salget i 2025 snuse til 35 mia. kr. Til sammenligning landede sidste års rekordomsætning på 26,7 mia. kr.

»Strategien er baseret på, hvad vi skal levere af organisk vækst,« slog Mads Nipper fast overfor Finans allerede i marts.

Nu har topchefen så sat tal på forventningerne fra 2020: Målet er en årlig organisk vækst på 4 pct., rapporterer Børsen fra onsdagens fremlæggelse.

Vækstkravet til det enkelte år kan dog blive højere. Uagtet kravet om 4 pct.s vækst skal Grundfos nemlig altid vokse mere end markedet, lyder meldingen.

Med den nye strategi spænder Mads Nipper salgsbuen.

Siden han kom til Grundfos i august 2014, har den globale pumpekoncern leveret en gennemsnitlig årlig organisk vækst på 3,3 pct. med 2018 som det foreløbige højdepunkt, idet fremgangen i salget blev på 6,6 pct.

Men med en forventning om at levere minimum 3 pct.s salgsvækst i 2019 og en 2025-strategi, der fra 2020 dikterer en årlig vækst i salget på mindst 4 pct., vil Grundfos-salget i 2025 lande tæt på 35 mia. kr.

2019-forventninger Salget målt i lokal valuta skal vokse 3-5 pct.

Driftsoverskuddet målt i forhold til salget (ebit-marginen) skal øges i forhold til 2018, hvor den landede på 9,0 pct. Målet er bringe resultatet tætter på 2020-målet om 10 pct. Grundfos har følgende mål for 2019:

Overført på 2018-resultatet betyder det, at Poul Due Jensen, søn af Grundfos-arving Niels Due Jensen og global salgschef i Grundfos, får mere end travlt med at fyre op under salgstropperne.

Det årlige vækstkrav betyder nemlig, at salget samlet set skal øges godt 8 mia. kr. frem mod 2025 svarende til en samlet vækst på 30 pct.

Udviklingen vil ikke kun puste til salget. Med et erklæret mål om senest i 2020 at levere et årligt overskud før renter og skat på 10 pct. af salget, vil den nye 2025-strategi også puste kraftigt til koncernens formue.

Sidste år landede Grundfos et rekordstort overskud efter skat på 1.762 mio. kr., og den gældfrie pumpekoncern - der anslås at have en markedsværdi på 38,5 mia. kr. - havde ved indgangen til året 4,8 mia. kr. stående i banken.

Grundfos har godt 19.000 ansatte. Heraf er omkring 4.500 ansat i Danmark, mens resten er spredt ud over koncernens fabrikker og salgskontorer i 56 lande rundt om i verden.