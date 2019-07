Legeland i stort milliontab

Vejret kan være for godt, hvis man driver indendørs legeland. Det må Nordens største kæde af sin slags sande.

Nordens største legelandskæde bliver ramt hårdt, når sommervejret er rigtigt godt. Det viser med al tydelighed det årsregnskab, som den danske afdeling af Leos Legeland har offentliggjort.

Lidt over 10 mio. kr. tabte Leos Legeland i 2018 på sine danske legelande, og det gode sommervejr bar en del af skylden.

»Resultatet for 2018 er negativt påvirket af en tvist med udlejer, samt af en sommersæson i 2018, som i væsentlig grad var påvirket af vejr som ikke tilgodeser aktivitet i legeland,« skriver Leos Legeland i regnskabet.

Underskuddet betød, at ejerne måtte skyde 6 mio. kr. i den danske afdeling for at holde egenkapitalen i plus.

Leos Legeland startede i 2006 i Luleå i Sverige og er siden ekspanderet voldsomt. Legekæden kom til Danmark i november 2013, da den åbnede i Aalborg, og siden er yderligere fire legelande åbnet.

Målet er at blive landsdækkende i Danmark, men vejen dertil har indtil videre været brolagt med adskillige underskud. Det er tredje gang, at den danske afdeling af Leos Legeland har fremlagt et årsregnskab med minus på bundlinjen.

Det samlede tab siden 2013 løber op i 8 mio. kr.

Leos Legeland er til stede i Sverige, Norge, Danmark og Finland og har i alt 1.600 ansatte.

I år forventer den danske afdeling af legekæden »et positivt resultat,« skriver ledelsen i det nye regnskab.