Lego-familiens pengetank Kirkbi overvejer sammen med Blackstone ifølge nyhedsbureauet Bloomberg at sælge isoleringsproducenten Armacell. Det kan være en handel til over 10 mia. kr.

Det kan blive en finansielt heftig sommer for Lego-familiens pengetank Kirkbi.

Ifølge nyhedsbureauet Bloomberg overvejer Kirkbi sammen med kapitalfonden Blackstone ved at sælge Armacell, som de to købte sammen i 2015.

Armacell laver isoleringsmateriale, der bruges i både rumfarten og i meget store bygninger som den ikoniske Empire State Building i New York og i enorme infrastrukturprojekter.

Ifølge Bloomberg, som citerer anonyme kilder, har Kirkbi og Blackstone bedt interesserede rådgivere i finansindustrien om at melde sig i de kommende uger, hvis de ønsker at få opgaven. Det kan blive en handel, der værdisætter Armacell til 1,5 mia. euro, svarende til godt 11 mia. kr., ifølge Bloombergs kilder.

Hvis prisen holder, vil der være en fortjeneste, idet de to partnere i 2015 købte selskabet for 960 mio. euro eller godt 7 mia. kr.

Kirkbi og Blackstone er omvendt selv på købersiden i en enorm handel af forlystelseskoncernen Merlin Entertainment. Selskabet ejer bl.a. Legoland, og Kirkbi ejer omkring en tredjedel af selskabet.

Planen er, at Kirkbi skal eje 50 pct. af aktierne, mens den anden halvdel skal deles mellem Blackstone og den canadiske pensionsfond Canada Pension Plan Investment Board.

Samlet fremsatte de i slutningen af juni et tilbud, der værdisætter Merlin til 50 mia. kr. I træskolængder skal Kirkbi smide omkring 8 mia. kr. for at øge sin ejerandel til 50 pct., hvis forudsætningen er, at Merlin bibeholder sin nuværende gæld på omkring 10 mia. kr.

Nu skal aktionærerne i Merlin overveje tilbuddet, men Kirkbi og de to partnere har allerede sikret sig bestyrelsens opbakning.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra Kirkbi om salgsovervejelserne af Armacell.