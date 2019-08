Flere flyselskaber forbyder brandfarlige Macbooks i bagagen

Qantas Airways er det seneste flyselskab i rækken, der har indført forbud mod at medbringe bestemte Apple computere.

Restriktioner på Apples bærbare computer, Macbook Pro, blandt flyselskaber breder sig. Qantas Airways har netop forbudt passagerer at medbringe en række modeller i den indtjekkede bagage. Og konkurrenten Virgin Australia har taget skridtet endnu længere og helt bandlyst alle Apples bærbare computere i den indtjekkede bagage.

Forbuddene skyldes en risiko for, at computeren kan gå i brand på grund af overophedning af batteriet.

Alle 15-tommer modellerne af Macbook Pro skal fremover medbringes i håndbagagen og være slukket under hele overfarten på alle Qantas´ flyvninger, oplyser selskabet ifølge Bloomberg.

Samme forbud har Singapore Airlines og Thai Airways også indført, og tidligere på måneden instruerede de amerikanske luftfartsmyndigheder landets flyselskaber om, at de pågældende MacBook Pro-computere ikke må medbringes på fly af sikkerhedsmæssige årsager.

I juni oplyste Apple, at man ville tilbagekalde et begrænset antal 15 tommer MacBook Pro-computere efter mistanke om, at batteriet i computeren kan overophede og bryde i brand. Det drejer sig om modeller solgt fra september 2015 til februar 2017.

Det har fået flere flyselskaber til at bandlyse at medbringe modellerne, og nogle selskaber har taget et endnu større skridt og helt forbudt alle Apple-computere, selvom Apple dog har slået fast, at det drejer sig om et »begrænset antal« fra »en ældre generation.«

Mens der har været en række hændelser af telefoner, bærbare computere og andre enheder, der er overophedet og gået i brand i flyets kabine, er en brand aldrig kommet ud af kontrol. Der har været mindst tre ulykker, hvoraf to var dødelige, hos fragtflyselskaber siden 2006, hvor litiumbatterier blev mistænkt for at have forårsaget brande, skriver Bloomberg.

Præcist hvad der er årsagen til brandfaren i Macbook-computerne, og hvordan Apple har fundet frem til brandfaren, er stadig ukendt, ligesom det er uvist, hvor mange MacBook Pro-computere der er tale om.