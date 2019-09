Bugatti skriver sig ind i historien: Slår markant fartrekord

Bugatti, der er ejet af tyske Volkswagen, har skrevet sig ind i historiebøgerne med fartrekord.

Med en tophastighed på 490 km/t har Bugatti skrevet sig ind i verdenshistorien for som den første ”almindelige bilfabrikant” at have lavet en bil, der kan køre mere end 482 km/t (300 miles i timen).

Det skriver CNN, efter at den specialdesginede Bigatti Chiron kørt af Andy Wallace præsterede at ramme en topfart på 490 km/t på en testbane i Tyskland.

Det betyder ikke, at der aldrig er en bil, der har kørt så hurtigt før, men at djævlen ligger i detaljen. ”Almindelig bilfabrikant” dækker i denne sammenhæng nemlig over en producent af en bil, der er blevet lavet i mere end bare et par eksemplarer.

Nu er det store spørgsmål, om en bil produceret på de vilkår vil kunne passere grænsen på 500 miles i timen.

»Det er utænkeligt, at en bil vil være i stand til det. Denne Chiron var velforberedt til det, og jeg følte mig meget tryg - selv med de høje farthastigheder,« udtaler chaufføren Any Wallace ifølge CNN.

Ifølge Bugatti-chefen Stephan Winkelmann har præstationen betydet, at Bugatti ikke længere har noget at bevise.

»Vores mål var at blive den første producent nogensinde til at passere grænsen på 300 miles i timen. Det har vi nu gjort, hvilket har gjort både os selv, hele holdet bag og mig selv enormt stolt. Vi har nu ved flere lejligheder bevist, at vi laver de hurtigste biler i verden, og nu vil vi bruge fremtiden på andre områder,« udtaler han.

Billederne af bilen findes her.