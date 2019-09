Lars Tvede og Peter Warnøe fik ulovligt millionlån ved en fejl

Ét selskab under venturefonden Nordic Eye gav de to kendte erhvervsmænd et ulovligt lån på knap 21 mio. kr. efter en administrativ fejl.

To af dansk erhvervslivs førende ventureinvestorer har fået udbetalt millioner i strid med selskabsloven grundet en administrativ fejl.

Lars Tvede og Peter Warnøe, der sammen driver venturefonden Nordic Eye, har gennem selskabet Nordic Eye Invest ApS fået det, der betegnes som et ulovligt aktionærlån på knap 2,8 mio. euro, svarende til 20,8 mio. kr.

Det kostede en løftet pegefinger og anmærkning fra revisoren i det seneste regnskab for 2018.

»Selskabet har i strid med selskabsloven ydet lån til to af kapitalejerne, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar,« står der i regnskabet fra Nordic Eye Invest.

Revisoren uddyber dog, at det ulovlige lån beror på en administrativ fejl. Det bliver bekræftet af Lars Tvede.

Ifølge ham skete udbetalingen på baggrund af salget af porteføljeselskabet Weblife. Men Nordic Eye Invest havde overset en formalitet; nemlig at der skulle holdes generalforsamling, før udlodningen kunne ske.

»Der skulle have været afholdt en generalforsamling før udbetalingen, men det var ikke noget, jeg vidste eller var involveret i. Og det var en administrativ fejl i København. Jeg fik blot udbetalt min andel af genvinsten fra salget af Weblife knap tre måneder efter salget af virksomheden,« skriver Lars Tvede i en mail.

Han oplyser, at der blev holdt en generalforsamling, da selskabet blev opmærksom på fejlen, der havde kastet den ulovlige manøvre af sig.

Børsen kunne fredag fortælle historien om, at Lars Tvedes forretningsmakker Peter Warnøe i årevis har trukket penge ud af sine selskaber i ulovlige aktionærlån.

Peter Warnøe har flere gange fået påtaler fra sin revisor. Derudover har Erhvervsstyrelsen pålagt ham tvangsbøder og truer nu med en politianmeldelse.

»Jeg synes jo ikke, at det er sjovt at bryde loven, men det har været en måde at overleve på og komme videre. Du kan godt kalde det desperation, hvis det er det rigtige ord,« sagde Peter Warnøe til Børsen.

Efter historien valgte Peter Warnøe at trække sig fra DR-programmet ”Løvens Hule”, hvor han har været med som investor, ligesom han har trukket sig fra midlertidigt fra posten som administrerende direktør i venturefonden.

Der er meget strenge krav for, hvornår en aktionær eller direktør må låne penge af sit eget selskab. Det skal være med til at forhindre skattesvindel samt sikre, at kassen i et selskab ikke bliver tømt.