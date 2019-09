Den svenske bilfabrikant Koenigsegg har sat ny hastighedsrekord i forsøget på at gå fra 0 til 400 km/t.

Den svenske superbilfabrikant Koenigsegg har slået sin egen rekord i at nå en hastighed på 400 km/t så hurtigt som muligt.

Det oplyser bilfabrikanten i en pressemeddelelse.

Rekordforsøget blev foretaget mandag den 23. september på en landingsbane i militærlufthavnen Råda, der ligger lidt syd for den svenske by Lidköping.

Her lykkedes det for en bil af modellen Koenigsegg Regera at accelerere fra 0 til 400 km/t og ned til 0 km/t igen på kun 31,49 sekunder over en distance på 2.048 meter.

Det er 1,8 sekunder hurtigere end den tidligere rekord, der blev sat af en Koenigsegg Agera RS for næsten to år siden.

Undervejs i forsøget nåede superbilen op på en hastighed på hele 403 km/t.

Det tog 22.87 sekunder for Regera-bilen, der blev kørt af den svenske racerkører Sonny Persson, at passere 400km/t-mærket på en strækning på 1.613 meter asfalt. Nedbremsningen tog 8,62 sekunder over en distance på 435 meter.

Koenigsegg, der blev stiftet i 1994 af Christian von Koenigsegg, har specialiseret sig i at bygge superbiler, hvor der ofte er flere års ventetid på modellerne.

Bilproducenten holder til Ängelholm i det sydlige Sverige og beskæftiger i dag omkring 300 medarbejdere.