Den fynske erhvervsmand Niels Thorborg opgiver den detailkæde, som myndighederne krævede han skulle drive i to år.

To år efter etableringen af en ny isenkræmmerkæde afvikler den fynske erhvervsmand Niels Thorborg den igen. 11 af kædens butikker overgår til konkurrenten Kop & Kande, mens 12 butikker rundt om i landet lukkes til januar.

Kæden med navnet Værsgo blev etableret, efter at Niels Thorborg i 2016 ønskede at sælge sin Inspiration-kæde til Imerco. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen greb dog efter et års behandling af opkøbet ind og krævede, at Thorborg etablerede en ny kæde. Det var betingelsen for, at han kunne afhænde 25 af sine 45 Inspiration-butikker til Imerco.

Derfor blev Værsgo etabeleret i 2017 med krav fra styrelsen om at kæden skulle eksistere i mindst to år. Den periode er nu gået.

Aftalen Som led i en ny aftale overtager Kop & Kande 11 Værsgo-butikker, der drives videre.

De ligger i Herning Centret, Brabrand, Skanderborg, Randers, Varde, Kolding, Aalborg, Odense, Helsingør, Glostrup og Hundige.

De tre butikker i Herning, Brabrand og Skanderborg har fået nye ejere, mens 3C Retail fortsætter driften af de otte under Kop & Kande-navnet.

Parterne oplyser dog, at ”det er håbet, at der også kan findes selvstændige købmænd til de otte butikker, som 3C Retail står bag”.

Mandag eftermiddag har Kop & Kande samt Værsgo offentliggjort en aftale, der betyder, at Værsgo-kæden bliver en del af Kop & Kande. Den drives som et indkøbs- og kæde samarbejde med lokale isenkræmmere, der selv ejer butikkerne.

11 af de nuværende butikker i Værsgo bliver som sagt en del af Kop & Kande, mens 12 lukkes i starten af næste år.

Med aftalen når Kop & Kande op på 103 butikker og er dermed landets næststørste efter Imerco.

»Branchen er ude i en konsolidering både på butiksniveau og i leverandørleddet. Det er denne aftale udtryk for, og jeg er glad for udvidelsen, der styrker os,« siger adm. direktør Peter Rønn, Kop & Kande.

Disse lukkes: Som led i aftalen mellem Kop&Kande og 3C Retail lukkes disse 12 Værsgo-butikker ved udgangen af januar 2020: Skive

Grenå

Nykøbing M.

Åbenrå

Ringsted

Illum - København

Nykøbing F.

Holbæk

Herning City

Thisted

Århus

Frederikshavn Samtidig er Værso-butikken i Amager-Centret lukket med virkning allerede fra 1. oktober - ifølge 3C Retail grundet ombygning i det indkøbscenter.

Både Peter Rønn og Søren Ibsen, adm. direktør for Værsgo, fastslår, at markedet er præget af hård konkurrence med mange udbydere i detailleddet og fra en voksende onlinehandel. Derfor lukkes de 12 butikker, som ligger i byer, hvor Kop & Kande allerede er.

»Der er en konsolidering i markedet. Vvi har haft fokus på at få så mange Værsgo-butikker som muligt til at fortsætte i andet regi. Vi havde selvfølgelig håbet at kunne bevare alle butikkerne, men det lykkes ikke bl.a. i kraft af konkurrencesituationen og dårlig driftsøkonomi,« siger Søren Ibsen, Værsgo-kæden.