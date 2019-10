Dansk børnelæge bliver topchef for milliardkoncern i Schweiz

Flemming Ørnskov stod i spidsen for en medicinalfusion til 400 mia. kr. Nu skal han være førstemand i en global hudplejekoncern, som EQT har overtaget sammen med andre investorer.

Danske Flemming Ørnskov skal lede en milliardkoncern, som med hovedsæde i Schweiz er globalt førende inden for produkter til hudpleje og -sygdomme. Selskabet er overtaget af et konsortium med kapitalfonden EQT, som også ejer bl.a. Flying Tiger Copenhagen, i front.

Flemming Ørnskov, som er uddannet børnelæge, var fra 2013 og indtil tidligere i år chef for det irske medicinalselskab Shire - og gennemførte en lang række opkøb.

Shire blev tidligt i 2019 solgt i en handel til 400 mia. kr. med japanske Takeda som overtager. Den danske topchef fratrådte kort derefter og er nu klar til opgaven i Schweiz.

EQT og et arabisk investeringselskab i Abu Dhabi gav i maj 2019 sammen med andre investorer et tilbud om at overtage Nestlé Skin Health. I forhandlingerne tilbød køberne at overtage selskabet fra Nestlé-koncernen for en pris på 10,2 mia. schweizer franc - svarende til ca. 67 mia. kr. Handlen er nu gennemført, og derfor sættes en ny ledelse ind.

Hudplejeselskabet med hovedsæde i Schweiz blev skabt i 1981 under navnet Galderma og har været helejet af Nestlé siden 2014. Selskabet sælger forskellige former for produkter inden for hudpleje - både til medicinsk brug og direkte til forbrugere. Selskabets omsætning var i fjor på ca. 18 mia. kr, og det har 5.000 ansatte globalt.

Den tidligere chef i Galderma, Stuart Raetzman, har stået i spidsen for at få selskabet solgt ud af Nestlé-koncernen og træder nu ind i bestyrelsen for hudplejevirksomheden. I forbindelse med handlen skifter selskabet navn tilbage til Galderma.

Udover medicinalkoncernen Shire har Flemming Ørnskov i karrieren bl.a. haft chefposter i Bayer-koncernen, Lifecycle Pharma A/S samt Novartis.

Blå bog: Flemming Ørnskov er opvokset i Esbjerg og søn af to butiksdrivende forældre.

Han begyndte at interessere sig for fysiologi, da hans far fik konstateret tuberkulose. Det førte til, at han studerede medicin og blev børnelæge på Rigshospitalet.

Har senere taget en MBA-uddannelse på MBA på Insead i Frankrig og Master of Public Health på Harvard University.

Skiftede jobbet som børnelæge ud med jobbet som analytiker i Credit Suisse First Boston i London.

Siden har han arbejdet i medicinalindustrien. Bl.a. med chefposter i USA hos Merck & Co., Novartis og biotekselskab Ikaria.

I 2005 vendte han hjem til Danmark og blev del af biotekselskabet LifeCycle Pharma, inden han i Schweiz fik jobbet som global president for Bausch & Lomb.

I 2010 blev han marketingdirektør for Bayer Schering Pharma.

Fra 2013 til 2019 var han koncernchef for Shire, Irland, og vender nu retur til Schweiz til Galderma.

»Ledelsen og holdet i Nestlé Skin Health har gjort et stærkt arbejde ved at skabe en virksomhed med høj vækst og en ledende position i markedet,« udtaler Flemming Ørnskov i en pressemeddelelse om det nye job.

Flemming Ørnskov fastslår samtidig, at han ser gode muligheder for fortsat vækst med selskabet på egne ben uden for Nestlé.

Med sig I ledelsen for Galderma får han som finansdirektør tyske Thomas Dittrich, der også havde denne post i medicinalkoncernen Shire.

Kapitalfonden EQT, som står bag Galderma-overtagelsen, er desuden hovedaktionær i bl.a. de danske selskaber Flying Tiger Copenhagen, HusCompagniet og Fertin Pharma. EQT var tidligere hovedaktionær i det danske legetøjselskab Top-Toy som efter stor opmærksomhed gik konkurs ved indgangen til 2019.