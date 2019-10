Familien Kjær lukker nu selskabet, der var hovedaktionær i Fona og har eksisteret siden 1988.

Det er mere end tre år siden, at Danmarks sidste Fona-butik lukkede. Nu lukker så den sidste rest efter den tidligere så populære elektronikkæde.

Familien Kjær har således valgt at sende det selskab til likvidation, som var hovedaktionær i Fona med en ejerandel på 60 pct.

Familien Kjærs liv med elektronik begyndte i 1973, da Paul Kjær overtog majoriteten i elektronikkæden Fredgaard fra den daværende ejer og stifter Lauritz Fredgaard

I 2001 fusionerede familien deres Fredgaard-kæde med Fona. F Group A/S var en realitet

Fem år senere købte den norske elektronikkoncern Elkjøp Nordic 40 pct. af selskabet. Familien Kjærs ejerandel på 60 pct. forvaltes gennem selskabet MMP Invest af 1988, der nu ligesom F Group er under afvikling

Selskabet hed i mange år MMP Invest af 1988 A/S, men skiftede for nylig navn til Selskabet af 25. september 2019 ApS. På sit højeste havde selskabet en egenkapital på 256 mio. kr.

Da Kjær-familiens selskab i marts offentliggjorde det seneste regnskab, var det med fortsat drift for øje. Et halvt år senere er selskabet dog under afvikling, nøjagtig som F Group, driftsselskabet bag Fona, også er det.

»Selskabet (Kjær-familiens selskab, red.) har afhændet sine sidste aktiver i forbindelse med den endelige afvikling af F Group. Da der samtidig ikke er planer om nye aktiviteter, er der ingen grund til at opretholde selskabet,« skriver Finn J. Lernø, advokat i Plesner, der er udpeget som likvidator.

Som ejer af Fona valgte familien Kjær i årene 2006 til 2010 at trække mere end 250 mio. kr. ud af elektronikkæden i udbytter.

Familien Kjær købte sig ind i Fona i 2001. Elektronikkæden blev dog lukket i 2016 efter flere år med massive underskud.

Elkjøp Nordic, der ejer Elgiganten, overtog 10 af Fonas butikker, mens de resterende 46 Fona-butikker lukkede og slukkede.

Siden har Elkjøp Nordic valgt at lukke flere af de 10 Fona-butikker. Resten er omdannet til Elgiganten-butikker.