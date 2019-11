Anders Ulrik Sørensen og Andreas Ydesen var sikker på, at de kunne skabe et milliardfirma med Intelligent Marking. Så langt på rejsen når de dog aldrig.

Tre kendte erhvervsfolk har sammen købt stifterne ud af den fremadstormende robotvirksomhed Intelligent Marking fra Hjørring.

Johnny Laursen, der har stået bag Bilbasen og Benjamin Media, Mikkel Klitgaard Jacobsen, topchef i industrivirksomheden Carsoe, og Jacob Risgaard, manden bag Coolshop, var i forvejen investorer i Intelligent Marking.

Nu har de tre erhvervsfolk dog købt sig til en tredjedel af virksomheden hver. Det bekræfter Jacob Risgaard.

»Det stemmer, at vi har købt selskabet,« skriver han i en mail.

»Der kommer en ny direktør, som vi glæder os meget til at byde velkommen. Så jeg er sikker på, han gerne vil fortælle om hele strategien, når han kommer godt i gang. Men som nævnt er der ingen drama, blot nye kræfter til næste step på rejsen,« skriver Jacob Risgaard og oplyser, at han ikke har yderligere kommentarer.

Finans har fredag formiddag forgæves forsøgt at få en kommentar fra Anders Ulrik Sørensen og Andreas Ydesen.

Det er kun halvanden måned siden, at førstnævnte over for Finans lagde janteloven godt og grundigt på hylden.

»Vi bliver en milliardvirksomhed før eller siden. Det er kun os selv, der kan fucke det op. Jeg ved, at det er atypisk for en jyde at sige sådan. Men hvorfor skal vi holde os tilbage, når vi åbenlyst har skabt et bundsolidt fundament med et exceptionelt potentiale? Hvis vi ikke lykkes, er jeg ubetinget klar til at stå på mål for det, jeg har sagt og indrømme vores fejl,« lød det fra Anders Ulrik Sørensen, der dengang var adm. direktør i Intelligent Marking.

Han og Andreas Ydesen grundlagde Intelligent Marking i 2015 efter et tvungent skoleprojekt på handelsskolen. Siden er Intelligent Marking vokset til en tilstedeværelse på 15 markeder på tværs af fire kontinenter og har samlet omkring 30 ansatte i Danmark og USA.

Intelligent Marking har to gange i 2019 hentet frisk kapital. Senest var i slutningen af september, hvor der blev skudt et større tocifret millionbeløb ind fra virksomhedens ejerkreds og en ekstern finansieringspartner.

Efter underskud i de første tre leveår lykkedes det Intelligent Marking at lande sit første overskud i 2018. Indtjeningen var på omkring 250.000 kr.