Lego-familien køber ny bid af privathospital

Kirkbi har føjet flere ejendomme til sin portefølje.

Lego-familien Kirk Kristiansens pengetank, Kirkbi, har købt en ny bid af Privathospitalet Mølholm.

I forvejen ejer Kirkbi tre selskaber relateret til privathospitalet, og nu har Kirkbi købt selskabet Mølholm-Klinikken Ejendom ApS, der ejer tre af de ejendomme, som huser Privathospitalet Mølholm i Vejle.

Opkøbet bliver bekræftet af Ulla Lundhus, kommunikationschef i Kirkbi, som også har andre ejendomme i ind- og udland.

»Det er korrekt, at Kirkbi har investeret i ejendomme i relation til Privathospital Mølholm P/S. Investeringen indgår i Kirkbis portefølje af ejendomme og er med til at understøtte Privathospital Mølholms fortsatte udvikling,« skriver hun i en mail og tilføjer, at Kirkbi ikke har yderligere kommentarer.

De tre ejendomme i det opkøbte selskab er senest blev handlet til 3, 11 og 25 mio. kr. ifølge erhvervsdatabasen BIQ. Én af ejendommene blev dog senest handlet i 1994.

Selskabet bag ejendommene har gennem en årrække haft millionoverskud. Nøjagtigt som driftsselskabet bag Privathospitalet Mølholm, der har haft et samlet overskud efter skat på 25 mio. kr. de seneste to år.

Lego-familien overtog stort set det fulde ejerskab af privathospitalet i 2017, hvor en række aktionærer blev købt ud.

Privathospitalet Mølholm udøver hospitalsdrift igennem privathospitaler beliggende i Vejle og Aarhus.

Der udføres speciallægebehandlinger og -undersøgelser inden for en lang række lægefaglige specialer. Derudover har Privathospitalet Mølholm også aktiviteter inden for psykologrådgivning, kosmetiske behandlinger og sundhedstjek. Kunderne består af forsikringspatienter, offentligt henviste patienter og privatbetalere.