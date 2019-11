Kendt burgerkæde fortsætter med at tabe penge

Selskabet bag Grillen Burgerbar må for andet år i træk notere et underskud. Det er især åbningen af nye restauranter, der trækker regnskabet i rødt.

Åbninger af nye restauranter og en rokade i ejerkredsen har sendt bundlinjen i den kendte burgerrestaurant Grillen Burgerbar i rødt.

Det viser det regnskab for det skæve regnskabsår 2018/19, som Grillen Group, der står bag restaurantkæden, har offentliggjort.

For andet år i træk må Grillen Group indkassere et underskud på knap 0,5 mio. kr., viser regnskabet.

»Det opgjorte resultat for 2018/19 er negativt påvirket af nyopstartede restauranter i 2018,« skriver Grillen Group i regnskabet og fortsætter:

»Ændringer i ledelsesteamet er blevet prioriteret med fokus på at styrke og fremtidssikre organisationen, hvilket havde stor negativ indflydelse på første halvår i regnskabsåret. Andet halvår bærer præg af gode resultater. Dog levere gruppens restauranter samlet set et utilfredsstillende resultat for 2018/19.«

Michael Listov-Raunkjær, som i 2013 skabte Grillen Burgerbar sammen med Thomas Rasmussen og Steffen Herbst-Rasmussen, udtrådte i år både af ejerkredsen, bestyrelsen og direktionen.

»Det er helt udramatisk. Kæden er bare nået til et sted, hvor det handler om at drifte forretningen. Når det bliver hverdag på den måde, er det ikke så spændende for mig. Der fungerer jeg ikke bedst. Det er mere iværksætteriet, som trækker i mig,« sagde Michael Listov-Raunkjær til Finans i august.

Bruttofortjenesten voksede i regnskabsåret fra 3,1 mio. kr. til 5,4 mio. kr., mens egenkapital steg fra 1,7 mio. til knap 5 mio. kr. – primært på grund af en kapitalforhøjelse på 3,7 mio. kr. i sommer.

Ledelsen i Grillen Group ser dog med positive briller på fremtiden. Burgerkæden forventer en fremgang i omsætningen som følge af de nye restauranter.

»Ledelsen har i det kommende regnskabsår en forventning om, at alle restauranter skal bidrage til koncernen,« står der i regnskabet.

Grillen har i dag otte burgerrestauranter fordelt over hele landet. Fire ligger i København, mens de resterende ligger i Aarhus, Aalborg, Vejle og Herning.