Black friday gav rekord for danske shoppingcentre

Mens nethandlen her i landet melder om hastig vækst i salget under tilbudsfredagen, rapporterer indkøbscentre også samtidig om flere besøgende danske forbrugere.

Den netop gennemførte black friday ser ud til at blive årets største handelsdag for både onlinehandlen og danske indkøbscentre. Netop shoppingcentre melder i hvert fald om rekord i antal besøgende på den store udsalgsdag - trods en hastigt voksende nethandel også netop omkring black friday.

Administrationsselskabet bag Danske Shoppingcentre, som tæller 17 af slagsen rundt om i landet, noterer, at der fredag 29. november - den amerikanske handelsdag black friday - var 3 pct. flere besøgende i forhold til den tilsvarende dag i fjor. Dermed forventes det, at fredagen igen bliver en sikker nummer et på listen over de shoppingcentres største besøgsdage i 2019.

Ifølge selskabet var væksten i antallet af besøgende forbrugere spredt ud over centre i hele landet - samt fordelt på både store og mindre centre.

»Black friday er en særdeles vigtig omsætningsdag i detailhandlen. Vi oplever, at rigtig mange handlende foretrækker shoppingcentrene,« udtaler Finn Sture Madsen, som er afdelingsdirektør i Deas, i en pressemeddelelse.

Deas administrerer og driver centre på vegne af Danske Shoppingcentre, der er et partnerselskab mellem ATP Ejendomme A/S og Danica Pension.

Også den danske organisation for onlinehandel er begejstret for årets udgave af black friday, der betegnes som årets største handelsdag.

»Omsætningen er steget med 50-60 pct. i forhold 2018. Et forsigtigt bud er, at vi runder 750 mio. kr. i omsætning alene på selve black friday,« udtaler direktør Niels Ralund, FDIH - Foreningen for Dansk Internethandel, i en pressemeddelelse.

Ud over selve fredagen har der også i dele af detailhandlen været udsalgsdage op til og i weekenden, ligesom denne mandag internationalt er en shoppingdag i onlinehandlen under navnet cyber monday.