»I don't want a lot for christmas,« men 400 mio. kr. skader ikke

Mariah Carey tjener stadig millioner på sit julehit "All I Want For Christmas Is You".

Det er snart jul, og jul betyder Mariah Carey på repeat. Sangen, der er hadet af butiksansatte og elsket af radiostationer, lever i bedste velgående efter 25 år.

Mariah Careys julehit ”All I Want For Christmas Is You” er for første gang nogensinde blevet nummer et på den amerikanske hitliste.

Og sangen, der i år har 25-års jubilæum, har gennem årene indtjent Mariah Carey en god slat penge.

Det skriver CNN.

”All I Want For Christmas Is You” er den absolut mest streamede julesang nogensinde på musiktjenesten Spotify, og dens popularitet smitter af på sangerindens lønseddel.

Ifølge beregninger fra nyhedsmagasinet The Economist har Mariah Carey tjent i omegnen af 400 mio. kr. på royalties. Sangerinden har altså rettighederne til sangen og får derfor penge, hver gang den bliver streamet, solgt eller spillet i radioen.

Alene i november og december i år forventes sangen at indbringe omkring 4 mio. kr.

Top 5 julesange All I Want for Christmas Is You af Mariah Carey Last Christmas af Wham! Santa Tell Me af Ariana Grande It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas af Michael Buble Mistletoe af Justin Bieber På Spotify er de mest streamede julesange

Og Mariah Careys julehit er ikke alene om at skrabe penge ind. Lige bag sangen på Spotifys liste ligger nemlig både Whams ”Last Christmas” og Ariana Grandes ”Misteltoe”. Begge kunstnere har tjent et millionbeløb på julesangene.

Ikke nok med, at julesangen i år er blevet nummer et på hitlisten - den har også fået sin egen dokumentar. I sidste uge udgav streamingtjenesten Amazon Music en minidokumentar med den lange titel ”Mariah Carey is Christmas: The story of ’All I Want For Christmas Is You’”. Dokumentaren dykker ned i tilblivelsen af sangen og hvordan den blev så populær.

Dokumentaren er lavet i forbindelse med sangens 25-års jubilæum. Den blev nemlig udgivet den 1. november 1994.