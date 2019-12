Dansk smykkefirma ramt af underskud

Smykkeselskabet Julie Sandlau, der har Anders Holch Povlsen som hovedaktionær, kom ud af det seneste år med dyk i regnskabet.

En af de små aktiviteter i det store, danske investeringsselskab Heartland må melde om underskud fra salget af smykker.

Julie Sandlau A/S, som er et smykkeselskab under navnet på designeren bag, har Anders Holch Povlsen som hovedaktionær. Ud over modekoncernen Bestseller ejer han en lang række andre selskaber - både store og små.

Herunder altså majoriteten i smykkeselskabet, der har Julie og Dennis Sandlau som øvrige aktionærer. Regnskabet for Julie Sandlau A/S er netop afleveret tal til erhvervsregistret cvr.dk. Heraf fremgår det, at 2018/19 gav et underskud før skat på 0,6 mio. kr. mod et overskud før skat på 1,5 mio. kr. året før.

Bruttofortjenesten er ellers steget til 23,8 mio. kr. - 2 mio. mere end året før. Til gengæld dykker driftsresultatet til et underskud på 0,4 mio. kr. Det især fordi omkostningerne til personale er steget fra 18,7 mio. kr. i fjor til nu 23 mio. Af noterne til regnskabet fremgår det, at antallet af ansatte i årets løb er vokset fra 49 til 74.

Ledelsen i Julie Sandlau A/S, der har design og udvikling af smykkekollektioner samt produktion af smykker som aktivitet, skriver, at årsresultatet er »en anelse under forventningerne.«

Adm. direktør i smykkeselskabet er Rasmus Rask, der overtog posten i marts 2019 fra Dennis Sandlau. Bestyrelsen udgøres af Sandlau-parret samt Lise Kaae, som er adm. direktør i investeringskoncernen Heartland.

Det storselskab, som omfatter en lang række investeringer, præsenterede regnskab for en måneds tid siden. Tallene for 2018/19 viste en en vækst i omsætningen fra 29,1 mia. kr. til nu 32,4 mia. i år. Bundlinjen faldt fra 3,3 mia. kr. før skat til 1,8 mia. kr. i år.

»Årets resultat ligger under forventningerne. Resultatet er negativt påvirket af ikke-realiserede tab på langsigtede investeringer og skuffende afkast på en række investeringer,« står der i ledelsesberetningen for årets i investeringsselsskabet.

Egenkapitalen i Heartland er nu på 26 mia. kr. - 1,6 mia. kr. mere end året før.

