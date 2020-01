Yusaku Maezawa forærer 1000 mennesker én million yen hver.

Bliver man lykkeligere af at have mange penge?

Det har den japanske milliardær Yusaku Maezawa sat sig for at finde ud af, skriver CNN.

Han vil fordele 1 mia. yen, hvilket svarer til over 60 mio. kr., blandt 1000 Twitter-brugere. Dermed får hver af vinderne én million yen hver, hvilket er lidt over 61.000 kr.

Milliardæren har uploadet en video på Youtube, hvor han kalder konkurrencen for et seriøst eksperiment, da han vil se, hvad en million yen kan få af betydning for et menneskes liv.

I videoen opfordrer han derfor vinderne til at bruge pengene, som de har lyst til, og til regelmæssigt at svare på spørgeskemaer om, hvordan de bruger dem.

For at deltage i lodtrækningen om pengene, skulle man blot dele hans opslag inden 7. januar. Det gjorde mere end fire millioner mennesker.

Yusaku Maezawa har sagt, at han personligt vil kontakte vinderne indenfor få dage. De vil også efterfølgende blive kontaktet og spurgt, hvilken effekt pengene havde på dem.

I januar 2019 lavede han et lignende stunt, da han uddelte 100 mio. yen til 100 Twitter-brugere.

Japaneren har da også penge nok at dele ud af. Ifølge Forbes er Maezawa god for ca. 2 mia. dollars, hvilket gør ham til Japans 22. rigeste.

Yusaku Maezawa grundlagde Start Today i 1998, som i begyndelsen solgte plader og CD’er, og lancerede online-modevirksomhedswebstedet Zozotown, som nu er Japans største.

I 2023 er det planen, at milliardæren skal flyve til Månen som verdens første rumturist ombord på Elon Musks SpaceX-raket.