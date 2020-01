Tesla vil designe biler med tydelig "kinesisk stil"

Den amerikanske bilproducent planlægger at åbne et designcenter i Kina.

Først byggede Tesla en produktionsfabrik i Kina til sine Model 3 biler i rekordtid.

Nu vil elbil producenten også opbygge et design- og research center i Kina. Det fremgår af et jobopslag på selskabets egen WeChat konto.

Her søger Tesla designere og andre ansatte til sit center og bad om ansøgninger inden den 1. februar. De skal deigne biler med en mere ”kinesisk stil”, skriver Reuters.

Opslaget afslørede ikke, hvor i Kina Tesla har tænkt sig at opføre og/eller indrette sit nye center. Produktionen af selve Tesla-bilerne i Kina foregår lidt uden for Shanghai.

»For at kunne opnå et skifte fra ”Made in China” til ”Designed in China”, har Teslas administrerende direktør Elon Musk foreslået en meget cool ting - at oprette et design- og forskningscenter i Kina,« lyder det i jobopslaget fra WeChat.

Selv om ansøgningsfristen er den 1. februar, afslørede opslaget fra Tesla heller ikke, hvornår centret forventes at være i drift.

Tesla begyndte at levere kinesisk byggede Model 3-biler fra fabrikken i Shanghai i denne måned og samtidig meddelte Elon Musk, at man også ville producere Model Y - Teslas elektriske SUV - fra fabrikken.