Realdania politianmelder medarbejder for bedrageri

Realdania By & Byg har bortvist og politianmeldt en medarbejder på grund af mistanke om dokumentfalsk og bedrageri for omkring 15 mio. kr.

Realdania By & Byg, der er et datterselskab til byggefonden Realdania, har bortvist og politianmeldt en medarbejder på baggrund af mistanke om dokumentfalsk og bedrageri.

Det viser en intern mail, sendt til medarbejderne i Realdania By & Byg, som Finans er i besiddelse af. Ifølge mailen omhandler sagen et foreløbigt beløb i omegnen af 15 mio. kr.

Realdania By & Byg bekræfter selv politianmeldelsen i en pressemeddelelse udsendt torsdag eftermiddag. Ifølge selskabet kan beløbet potentielt vokse sig større end de 15 mio. kr.

»Med det store forbehold, at gennemgangen og efterforskningen kan vise noget andet, så er vores bedste bud, at sagen omhandler et beløb i omegnen af 15 mio. kr. Vi tager sagen meget alvorligt,« siger Peter Cederfeld, adm. direktør i Realdania By & Byg.

»Selv om vi allerede har meget grundige kontrolsystemer, er vi i gang med at gennemgå dem omhyggeligt for at sikre, at alle systemer og kontrolmiljøer bliver testet og justeret med det formål at undgå noget lignende i fremtiden,« fortsætter han.

Både Realdania og Realdania By & Byg oplyser, at de foreløbig ikke vil kommentere sagen yderligere af hensyn til den politimæssige efterforskning.

Realdania er en filantropisk pengetank med en egenkapital på omkring 21 mia. kr., der donerer penge til projekter inden for især byudvikling og byggeprojekter.