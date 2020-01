Lego lukker gourmetrestaurant

Det har været »en svær beslutning, da vi grundlæggende holder af restauranten og idéen om at have en gedigen gourmetrestaurant i Billund,« lyder det fra Lego House.

Oplevelseshuset Lego House i Billund har valgt at lukke sin gourmetrestaurant, Le Gourmet.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Lego House.

»At lukke Le Gourmet har været en svær beslutning, da vi grundlæggende holder af restauranten og idéen om at have en gedigen gourmetrestaurant i Billund. Omvendt er det ikke nogen hemmelighed, at det har været svært at tiltrække et kontinuerligt flow af gæster til restauranten,« siger Jesper Vilstrup, adm. direktør i Lego House, i pressemeddelelsen.

Målet med Le Gourmet var at vende op og ned på, hvad »gæsten ved om gourmet«, som det på et tidspunkt stod beskrevet på Lego Houses hjemmeside.

Lego havde da også hyret konsulentbistand fra Michelin-kokken Nicolai Nørregaard, en af hovedkræfterne bag stjernerestauranten Kadeau.

Da Jyllands-Posten i 2017 anmeldte Le Gourmet, var besøget da også tæt på at kaste fem stjerner af sig. Men det blev til fire stjerner med »klart potentiale til mere«.

Det bliver dog ikke til flere stjerner for Le Gourmet, som ikke er åbnet sammen med resten af Lego House efter vinterlukningen.

I stedet vil Lego House teste et nyt madkoncept, hvor gæsterne ikke får individuelle serveringer, men deler måltidet med deres venner og familie ved bordet.

I 2019 havde Lego House 281.786 betalende gæster. Det var en vækst på 15 pct. i forhold til 2018, der var oplevelseshusets første hele år efter åbningen i 2017.

For nylig kom Lego House med på listen over verdens 50 bedste steder at besøge for børn, udpeget af det anerkendte medie Time Magazine.

Det 12.000 kvm. store hus, der er tegnet af Bjarne Ingels’ arkitektfirma BIG og udformet som 21 forskudte Lego-klodser, stod færdigt i 2017. Huset er fyldt med 25 mio. Lego-klodser, og de besøgende kan både betragte de udstillede Lego-figurer og selv bygge med.

Lego House er ejet af Lego Fonden, der har Thomas og Kjeld Kirk Kristiansen som henholdsvis formand og næstformand.