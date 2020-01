Med en ny produktlinje, Lego Dots, håber Lego at få fat i børn, der ellers ikke har gidet lege med klodserne. Dots handler om indendørsdesign og smykker snarere end byggemodeller, og målet er at blive en af legetøjskoncernens bedst sælgende linjer.

Lego vil ikke sætte beløb på, men det har utvivlsomt været dyrt:

Legetøjskoncernen lancerer nu en helt ny produktlinje af små mosaikbrikker og plastikperler, der kan sættes på armbånd eller blyantkrus eller pynteplader.

Det har taget »et par år« at udvikle Lego Dots, og nu skal det lanceres til en helt ny kundegruppe.

»Vi har investeret meget i en stor analyse, hvor vi har legetestet blandt tusindvis af børn og forældre i USA og Tyskland og Kina. Vi har store forventninger til, at Lego Dots vil dække et behov, Legos klodser ikke har dækket tidligere og nå nogle børn, der ikke syntes, Lego passede til dem,« forklarer Lena Dixen.

Hun er chef for 200 mennesker, der sidder og arbejder på nye produkter og har titel af senior vice president.

Lego Dots vil stadig kunne bruges sammen med Lego, og brikkerne og perlerne kan sidde fast på Legos knopper. Men Dots handler ikke om at bygge de sædvanlige Lego-modeller.

»Det er to-dimensionelt, det handler mere om indendørs design og om at dekorere og designe både armbånd og ting, børnene kan bruge på værelset,« forklarer Lena Dixen.

I de kredse, hvor Legos voksne fans, de såkaldte AFOLs, færdes - Adult Fans of Lego - har der længe gået rygter om Lego Dots, og det er blevet omtalt som en ny smykkeserie.

Men det er det ikke - i hvert fald ikke kun.

»Efter de grundige analyser, vi har lavet, kunne vi se, at nogle børn har mere lyst til at udtrykke sig kreativt i to dimensioner, hvor de kan dekorere og designe og kombinere mønstre og farver. Vi har også lavet et armbånd, bl.a. fordi vi kunne se, at de gerne ville kunne tage det, de havde designet, med ud og vise det frem,« siger Lena Dixen.

Lego Dots bliver lanceret globalt i marts, og det retter sig mod drenge og piger i alderen 6-12 år.

Lena Dixen vil ikke sætte tal på, hvor store forventninger hun har til produktlinjen. I øjeblikket er Legos mest sælgende temaer de klassiske navne som Star Wars, Lego City og Ninjago.

De bedst sælgende Lego-temaer Lego City

Lego Ninjago Lego Friends Lego Technic Lego Star Wars Lego Avengers

»Det ville være dejligt, hvis Lego Dots kom i top 5 over tid. Men det er en ny kategori, det tager tid at få børn og voksne til at forstå, at det er noget andet. Det er noget, vi har enormt stor appetit på at investere i, men der går nok nogle år, før man opfatter det som klassisk,,« siger Lena Dixen.