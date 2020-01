Dansk modemilliardær i britisk aktieoptur

Rekordsalg til black friday sender Anders Holch Povlsens aktier i britiske Asos markant op i værdi.

Julehandlen var god for én af Danmarks rigeste mænd, Anders Holch Povlsen.

Netbutikken Asos, som Anders Holch Povlsen er største aktionær i, har nemlig offentliggjort, at salgstallet steg med 20 pct. i 2019’s sidste fire måneder.

Det kunne aktiemarkedet i London godt lide. I den tidlige handel steg Asos-aktien med op mod 12 pct på den britiske børs. Det skriver The Guardian.

Siden har aktien dog korrigeret sig ned til en stigning omkring 5 pct. ved middagstid.

Dermed kan Bestseller-milliardæren glæde sig over en værdistigning af sine Asos-aktier, der kommer på den gode side af et trecifret millionbeløb ifølge Finans’ beregninger.

Ifølge Bloomberg er Anders Holch Povlsen i skrivende stund verdens 323. rigeste person med en formue på cirka 42 mia. kroner. Han ejer i øjeblikket 26,44 pct. af Asos gennem Bestseller-koncernen.

Det er især et rekordsalg til black friday, der kan tage æren for modewebshoppens resultat. Det siger Nick Beighton, der er adm. direktør i Asos, ifølge The Guardian.

»De initiativer, vi tog for at genopbygge kundemomentummet gennem højsæsonen leverede et bedre salg, end vi havde forventet, og det var i stor stil drevet af black friday-weekenden,« siger han.

Black friday har dog ikke altid været en succes for Asos, og i 2018 var historien stik modsat. Her faldt Asos-aktien knap 40 pct. efter et skuffende resultat i salget i november.

November er den første måned, hvor julehandlen begynder at slå igennem. Derfor er det første mulighed for at få en fornemmelse af, om selskaberne når målsætningerne for julesalget.

Anders Holch Povlsen investerede i Asos for år tilbage, og han har dermed kunnet se fra de forreste rækker, at Asos har udviklet sig til et selskab med en årlig omsætning på op mod 20 mia. kr. og mere end 3.500 ansatte.

Den danske milliardær har ejerandele i en lang række virksomheder. I modeverdenen kan, udover Bestseller og Asos, også nævnes Zalando, Miinto, Stylepit og Bianco.