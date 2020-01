Dansk skyskraber på 320 meter sættes nu på pause

Bestseller har før nytår ansøgt om byggetilladelse til sit storstilede højhus- og byprojekt. Alligevel sætter Bestseller nu officielt projektet på pause.

Modekoncernen Bestseller har vakt opsigt med det storstilede projekt Bestseller Tower & Village, der har Vesteuropas højeste bygning på 320 meter som hovedattraktion.

Siden midten af 2019 har projektets tempo dog været sænket, men aldrig været sat i bero, har Bestseller flere gange understreget.

Bestseller Tower & Village Vesteuropas højeste bygning på 320 meter

Yderligere fire bygninger på over 40 meter

60 butikker både fra Bestseller og andre brands

Boliger

Hotel- og konferencelokaler

Kontorfaciliteter

Caféer

Restauranter

Uddannelsesinstitutioner

Legepladser

Cykelstier

Tankstation Modekoncernen Bestseller vil opføre sin egen by i Brande. Byen skal være op mod 64,5 hektar, hvoraf omkring en tredjedel skal være bebygget i første omgang. Der er lagt op til, at byen kan rumme nedenstående:

Nu er det opsigtsvækkende projekt i midtjyske Brande sat på pause, også selvom Bestseller kort før nytår sendte en ansøgning om byggetilladelse til Ikast-Brande Kommune.

Det bekræfter Bestseller, der henviser til en udtalelse fra projektleder Anders Krogh til det lokale medie brande.dk.

»Lige nu har vi trykket pause, men vi har ikke trykket stop. Med indsendelse til byggetilladelse sikrer vi, at projektets hidtidige projektering ikke uddateres, men netop kan godkendes af myndighederne. Derved har vi et projekt, som når tiden er moden, ligger klar til at starte op igen,« siger han.

Ifølge Anders Krogh er det endnu uvist, hvornår projektet bliver genoptaget, da den økonomiske investering i projektet kræver »løbende grundige overvejelser«.

Ét aspekt i Bestsellers ansøgning om byggetilladelse er, at der skulle laves ny projektering, hvis ikke ansøgningen var kommet inden nytår.

Et andet aspekt er, at nye regler betyder, at prisen på byggesagsbehandlinger er steget efter nytår, heriblandt fordi sagsbehandlingen er flyttet til uden for kommunen og laves eksternt.

Men hvis der blev søgt om byggetilladelse inden nytår, ville disse ansøgninger blive behandlet efter den gamle ordning under kommunens regi.

Ifølge Bestseller har de nye regler og dermed højere priser dog ikke noget at gøre med ansøgningen om byggetilladelse før nytår. I stedet har fokus været på at få myndighedsgodkendelsen til den nuværende projektering.

Kommunen har givet Finans aktindsigt i noget af den ansøgning, som Bestseller for nylig har indsendt omkring det opsigtsvækkende projekt, heriblandt højhuset på 320 meter.

»I midten af byen står tårnet, der som en magnet tiltrækker de omkringliggende bygninger. Langsomt vokser de op af landskabet og rejser sig i højden, jo tættere de kommer på byens centrum,« står der i et dokument, som er udarbejdet i august 2019 af arkitektfirmaet Dorte Mandrup.

Byrådet i Ikast-Brande Kommune vedtog i marts 2019 en lokalplan, som banede vejen for projektet, der udover højhuset på 320 meter kan komme til at rumme en gågade, boliger, hotel, uddannelsesinstitution og meget andet.

Men først skal projektet altså genoptages, og derefter skal Bestseller lykkes med at overtage et større areal, hvor projektet er tiltænkt. Dette areal er lige nu ejet af en lodsejer.

Bestseller er ejet af milliardæren Anders Holch Povlsen, der også er koncernens topchef.