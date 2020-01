Køb dit eget flyselskab - og få 22 mia. kr. i gæld

Den indiske regering forsøger igen at slippe af med sit gældsplagede flyselskab.

Den danske milliardær Eigild Bødker Christensen sagde engang i et tv-program, at hvis en milliardær ønsker at blive millionær, skal han bare købe sit eget flyselskab.

Underforstået: Luftfart er sjældent en god forretning.

Men hvis man alligevel vil gøre forsøget, er der nu en oplagt mulighed. Den indiske regering forsøger igen at komme af med det statsejede flyselskab Air India. Det skriver BBC.

Da staten for halvandet år siden forsøgte at finde en ny ejer, kom der ikke et eneste bud. Dengang kunne man købe 76 pct. af aktierne i Air India, men nu bliver 100 pct. af aktierne udbudt til salg.

Der er bare et enkelt aber dabei.

Køberen af flyselskabet overtager nemlig ikke kun Air Indias 146 fly og titusindvis af ansatte. Man overtager også en stor del af selskabets gæld.

Air India slæber rundt på 75 mia. kr. i gæld, og den nye ejer overtager de 22 mia. kr. Hvad der sker med resten af gælden, fremgår ikke af det tilbudsdokument, som BBC er i besiddelse af.

Den vælger den indiske stat med stor sandsynlighed at sløjfe.

Indiens luftfartsminister, Hardeep Sing Puri, har tidligere udtalt, at det er slut med at hælde penge i Air India, som ikke har haft overskud siden 2007.

»Flyselskabet må lukkes ned, hvis det ikke bliver privatiseret,« har ministeren slået fast.

Ifølge en luftfartsekspert kan det blive en dyr fornøjelse at købe Air India. Udover at overtage en milliardstor gæld skal den nye ejer også skyde store summer i flyselskabet for at få det på rette kurs.

Air India blev etableret i 1932 og har i dag tusindvis af flyvninger fra lufthavne over hele verden - bl.a. også fra Københavns Lufthavn.

Den indiske regering har adskillige gange måttet tilføre Air India milliarder af kroner for at sikre driften af selskabet og dets ruter.