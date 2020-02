Beslaglagt bolig tilhører svindelbagmanden Sanjay Shah

Bagmandspolitiet meddelte mandag, at de har beslaglagt en ejendom til en værdi af 130 mio. kr. i London i udbyttesagen, hvor udenlandske spekulanter har pumpet den danske statskasse for milliarder.

Mandag kunne Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) meddele, at de havde beslaglagt en ejendom til en værdi af 130 mio. kr. i det centrale London i den såkaldte udbyttesag.

Ejendommen viser sig at tilhøre den 50-årige britiske finansmand Sanjay Shah, der går for at være en af bagmændene for svindlen med udbytteskat, som vurderes at have kostet den dansk stat 12,7 mia. kr. Det skriver Berlingske Business tirsdag.

Jack Irvine, der er talsmand for Sanjay Shah, bekræfter overfor den engelske avis The Guardian, at ejendommen er beslaglagt, men undrer sig over den danske annoncering lige nu, da myndighederne tog kontrol over bygningen for flere måneder siden.

Talsmanden fastholder i øvrigt, at Sanjay Shah, der er bosiddende på en privat ø i Dubai, ikke har gjort noget forkert og kun har udnyttet et lovligt hul i de danske skatteregler, men at Sanjay Shah ikke vil vende tilbage til Storbritannien for at blive afhørt, da han frygter at blive udleveret til Danmark.

Med den seneste beslaglæggelse i London har SØIK, også kendt som bagmandspolitiet, hentet i alt 3 mia. kr. af de knap 13 mia. kr., som den danske statskasse formodes at være blevet svindlet for i perioden 2012 til 2015.

»SØIK arbejder benhårdt på, at så mange midler som muligt vender tilbage til den danske statskasse. Det er et meget omfattende arbejde, der endnu ikke er færdigt. Men det er vigtigt, at vi – mens vi efterforsker, om personer kan straffes i sagen – samtidig får beslaglagt så mange værdier som overhovedet muligt,« udtalte statsadvokat Kirsten Dyrman i meddelelsen vedrørende beslaglæggelsen i London.

Hvis SØIK vinder sagen over Sanjay Shah, kan de sælge den konfiskerede ejendom.

Udover Sanjay Shah er to amerikanske forretningsmænd, Matthew Stein og Jerome Lhote, i de danske myndigheders søgelys. Formodningen er, at de er blevet inspireret af Shahs metoder og har trukket flere milliarder kroner ud af Danmark på vegne af et netværk.

SØIK oplyser, at man prioriterer sagerne særdeles højt, og at der efterforskes bredt med støtte fra bl.a. skattemyndighederne samt internationale samarbejdspartnere med henblik på at strafforfølge personer og selskaber for at få udbytte fra det formodede bedrageri tilbage til statskassen.