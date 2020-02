En tur på sociale medier, streaming og tjek af nyheder på mobiltelefonen kan ende som en dyr fornøjelse, hvis det sker i lande uden for EU, viser en ny afgørelse fra Teleankenævnet.

Mange steder i verden er det fortsat hundedyrt at bruge mobildata. Det er en dansk feriegæst givetvis klar til at skrive under på efter en ferie i Thailand.

Efter hjemkomsten tikkede der nemlig en ekstraregning ind på 17.736 kr. for brug af mobildata.

Regningen, som stammede fra datterens mobiltelefon, fik kunden til at klage til sit teleselskab, det Telia-ejede Call Me.

Når du rejser i andre EU-lande, betaler du de samme takster for mobildata som herhjemme. Det gælder ikke ved rejser uden for EU. Susanne Aamann, forbrugerjuridisk chef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Men her var ingen hjælp at hente, da datteren fire gange under ferien i sms-beskeder havde accepteret at fortsætte det dyre dataforbrug.

Derfor havnede sagen i Teleankenævnet, der netop har afgjort sagen ved at give Call Me medhold.

»Nævnet har i den foreliggende sag tillagt afgørende betydning, at dataloftet aktivt blev hævet via sms’er sendt fra klagers mobiltelefon,« fremgår det af Teleankenævnets afgørelse.

»Når du rejser i andre EU-lande, betaler du de samme takster for mobildata som herhjemme. Det gælder ikke ved rejser uden for EU, hvor priserne kan variere meget alt efter, hvilket land du rejser til, og hvilket mobilselskab du er kunde hos,« siger Susanne Aamann, forbrugerjuridisk chef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en kommentar til den nye afgørelse.

Sagen er kun en blandt flere verserende sager i ankenævnet.

Derfor går Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen nu ud med en generel opfordring til danskere, der bruger mobildata på rejser uden for EU.

»Typisk vil der være en beløbsgrænse for dataforbrug uden for EU, som forbrugeren løbende kan forhøje. Dataforbruget kan være relativt dyrt, så vær opmærksom på dit dataforbrug, og hvad du hæver grænsen til,« siger Susanne Aamann.

I en anden sag, som Teleankenævnet netop har afgjort, endte et ægtepar med en ekstraregning på 1.800 kr. for brug af mobildata efter en ferie i Brasilien, fordi telefonen ikke – som ægteparret ellers troede – alene var koblet op til at bruge data fra gratis wifi-forbindelser.