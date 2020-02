Overskuddet vokser igen på Frederikshøj. Denne gang er det rekordstort.

Peter Simonsen, født 1991, er nyhedsredaktør på Finans. Han er uddannet ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus og har været tilknyttet adskillige af Jyllands-Postens redaktioner, først som praktikant og senere som journalist på Finans, hvor han primært skrev om virksomheder og iværksætteri. Peter er tidligere elitesportsudøver i den ædle disciplin badminton, men nøjes i dag med lange løbeture i området omkring Egå, hvor han bor. Som indfødt nordjyde ved Peter, hvad det vil sige at holde begge ben på jorden, dog med undtagelse af når AaB vinder i fodbold. Da er humøret højt – og selvtilfredsheden ligeså.

Den danske stjernekok Wassim Hallal er ikke kun god til at kreere gastronomi af højeste karat. Han er også god til at lave en forretning ud af det.

For tredje år i træk er overskuddet i hans Michelin-restaurant Frederikshøj vokset, viser et nyt regnskab. Denne gang har stjernekokken kunnet bogføre et resultat på knap 3,9 mio. kr. - det højeste nogensinde.

Det er syvende år i træk, at Frederikshøj laver millionoverskud. Den samlede indtjening i den periode løber op i 23 mio. kr.

Dermed er Frederikshøj blandt de få danske toprestauranter, som konsekvent formår at tjene penge på sin Michelin-værdige mad.

Wassim Hallal, der i regnskabet kalder resultatet for »tilfredsstillende,« blev eneejer af Frederikshøj i 2011. Sammen med bl.a. erhvervsmanden Claus Hommelhoff gav han restauranten, der ligger i den sydlige udkant af Aarhus ved Marselisborg Skovene, en ordentlig overhaling.

På daværende tidspunkt var Frederikshøj tidligere blevet kåret som Danmarks bedste og havde en Michelin-stjerne. Det har den fortsat.

Wassin Hallal har flere gange sat næsen op efter en Michelin-stjerne nummer to, men det er endnu ikke lykkedes. Til gengæld kan han altså glæde sig over den rekordhøje indtjening på restauranten.

Egenkapitalen i Frederikshøj er på 9 mio. kr.