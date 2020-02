Dansk landbrugskoncern ramt af rekordstore tab

Klimaændringer lægger pres på landmænd verden over og tvinger dem til at spare på deres indkøb af nye maskiner. Det ramme landbrugsmaskinproducenten Hardi International hårdt.

Omsætningen falder, og bundlinjen er blodrød hos landbrugsmaskinproducenten Hardi International. Selskabet har netop offentliggjort sit 2018/19-regnskab, og det er skæmmet af et rekordstort underskud på 128 mio. kr.

Det er sjette år i træk, at Hardi International har underskud, og samlet set har selskabet i perioden tabt 298 mio. kr.

Det seneste års ekstraordinært store underskud skyldes, at en stor del af selskabets kunder fortsat er i økonomisk krise, og samtidig har Hardi bogført en ekstraordinær udgift på 80 mio. kr. til restruktureringsomkostninger. Driftsresultatet har været et underskud på 27 mio. kr.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Hardi's adm. direktør Sten Kjelstrup. Selskabets ledelse oplyser i regnskabet, at landbrugskunderne i store dele verden har været presset af lavere høstudbytter som følge af ekstremt vejr. Det gælder blandt andet i Australien og Nordamerika, hvor landbruget har været ramt af skiftevis tørke og oversvømmelser.

Samtidig er mange kornproducenterne i blandt andet Danmark endnu ikke helt kommet sig efter århundredets tørke i sommeren 2018. Den svage økonomi medfører, at landmændene skærer ned på deres indkøb af nyt maskineri - herunder sprøjteudstyr, som er Hardi's primære produkt.

»Med det fortsatte pres på landmændenes økonomi har det været endnu vanskeligere for dem at få finansiering til nye investeringer, og verdensmarkedet for landbrugsmaskiner er faldet yderligere fra i forvejen lave niveauer,« forklarer Hardi's ledelse i regnskabet.

Hardi International har hovedkontor og produktion ved Nørre Alslev på Falster. Selskabets omsætning har tidligere været over 600 mio. kr., men er nu faldet til 426 mio. kr.

I regnskabet oplyses det, at der ikke har været nogen bedring af situationen i løbet af året. Ordrebogen var tynd, da regnskabsåret begyndte, og det er den stadig.

»Det stigende miljømæssige pres, der lægges på landbruget i især EU-landene kombineret med voldsomme klimaændringer i flere dele af verden, medfører, at landmændene udviser en "vent-og-se" attitude. Det gør det vanskeligt for landbrugsmaskinproducenter som Hardi International at forudse fremtiden. Med de mange usikkerheder, som vi lige nu ser i landbrugssektoren, venter vi, at aktivitetsniveauet i indeværende regnskabsår bliver lidt lavere end i 2018/19,« lyder det i regnskabets ledelsesberetning.

Det forventes, at også indeværende regnskabsår vil resultere i et underskud, som før ekstraordinære udgifter bliver »på niveau med eller lidt bedre« end i 2018/19.

Hardi International er ejet af en fransk koncern, som er i gang med en større restrukturering af aktiviteterne. Denne proces har medført at Hardi International har bogført en omkostning på 80 mio. kr., som har trukket bundlinjen ekstraordinært langt ned i det røde felt.