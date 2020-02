Sidste års sammenlægning af det privatejede danske høreapparatselskab Widex og kapitalfondsejede Sivantos har resulteret i bonus til tre direktører med en samlet værdi på over 400 mio. kr.

Fusionen mellem danske Widex og tyske Sivantos har givet topledelsen en samlet løn- og bonuspakke på 54 mio. euro svarende til lidt over 400 mio. kr.

Det fremgår af årsregnskabet for det nye sammenlagte høreapparatselskab, WS Audiology.

WS Audiologys finansdirektør, Henrik Bender, fortæller, at der ikke er tale om en bonus i traditionel forstand for de økonomiske resultater i et enkelt år.

»Det indeholder de bonusser, der blev udløst som følge af fusionen, og som er akkumuleret over flere år op mod fusionen,« siger Henrik Bender.

Han fortæller, at selskabet ikke oplyser, hvordan bonusserne er fordelt mellem de enkelte direktører.

Det fremgår af regnskabet, at den pågældende øverste ledelse består af fire personer; selskabets tidligere adm. direktør Jørgen Jensen, nuværende adm. direktør Eric Bernard, tidligere finansdirektør i Sivantos dr. Wolfgang Ollig samt Henrik Bender selv.

WS Audiology gør dog opmærksom på, at Eric Bernard først er kommet til senere og derfor ikke er en del af ordningerne, eftersom han først overtog posten fra Jørgen Jensen i september 2019.

Udover bonussen til topledelsen på 54 mio. euro er der uddelt fratrædelsesbonusser på 4,6 mio. euro (34,4 mio. kr.) og en bonus til bestyrelsen på en halv million euro. Sammenlagt løber det op i 59 mio. euro svarende til 440 mio. kr.

Synes du, det lyder voldsomt?

»Er det store beløb? Det er der ingen tvivl om. Med den debat, der kører generelt, skal jeg ikke gøre mig til dommer over, om det er et fair beløb eller ej,« siger Henrik Bender.

Han understreger, at bonusserne er akkumuleret over en 5-6 årig periode og har været aftalt på forhånd i ansættelseskontrakterne for de enkelte medarbejdere.

WS Audiology er ejet af den svenske kapitalfond EQT, der ejede Sivantos, og de to danske familier Tøpholm og Westermann, der var med til at stifte Widex. Fusionen, der blev annonceret i maj 2018 og gennemført i starten af 2019, værdisatte de to selskaber til 54 mia. kr., hvor Sivantos stod for de 37 mia. kr.

Det er en klækkelig værdiforøgelse i forhold til de 16 mia. kr., som EQT betalte fire år tidligere. Widex’ prissætning i handlen vidner i samme grad om en kraftig værdiforøgelse i den tid, som Jørgen Jensen og Henrik Bender har regeret.

Robert Spliid, der er ekspert i kapitalfonde, påpeger også, at en ordning som denne er aftalt på forhånd, og derfor er det vanskeligt at kritisere den efterfølgende. Men det er et voldsomt stort beløb, mener han.

»Der er ingen tvivl om, at de, der har fået pengene, har fået en lukrativ ordning,« siger han.

Er det normalt, at en fusion udløser så store bonusser i kapitalfondsverdenen?

»Der er efterhånden ikke ret meget, der er normalt i kapitalfondsverdenen. Men det er et usædvanligt stort beløb,« siger Robert Spliid.

Han gør samtidig gældende, at han ikke har et detaljeret kendskab til virksomhedens struktur og nøgletal, hvorfor han ikke er i stand til at vurdere den specifikke sag. Han mener dog, at det generelt er problematisk, at man udbetaler bonusser i den størrelsesorden.

»De, der får bonussen, har ikke nogen risiko. Der er et meget stort upside-potentiale, men ikke rigtig nogen risiko, hvis det går galt,« siger han.

Det fremgår ikke af regnskabet for WS Audiology, hvor meget toplederne i fusionen har investeret i de respektive bonusprogrammer.. Af Widex’ regnskab for 2017/2018 fremgår det kun, at topledelsen deltager i et aktieoptionsprogram, ligesom der er etableret et nyt incitamentsprogram for den nye ledelse i WS Audiology.

Det er i årsregnskabet beskrevet som et investeringsprogram, hvor ledelsen kan købe aktier i et af WS Audiologys holdingselskaber. Hvem der deltager med hvor meget, er ikke offentliggjort.

Hverken EQT eller WS Audiology har ikke flere kommentarer til sagen, og det har derfor ikke været muligt at få en kommentar fra Jan Tøpholm, tidligere bestyrelsesformand i Widex og nu næstformand i WS Audiology.