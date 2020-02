Karsten Ree tager magten over presset smykkefirma

Spinning Jewelry har levet en omtumlet tilværelse. Nu er Karsten Ree blevet majoritetsejer.

Det danske smykkebrand Spinning Jewelry kan nu føje et nyt kapitel til sin 35-årige historie.

For erhvervsmanden Karsten Ree og hans familie er for nylig blevet hovedaktionær i Spinning Jewelry og sidder på mere end 75 pct. af selskabet. Det bekræfter René Eghammer, der er direktør i Karsten Rees selskaber og sidder i Spinning Jewelrys bestyrelse på vegne af Ree-familien.

»Derudover har jeg ingen kommentarer,« lyder det fra René Eghammer.

Spinning Jewelry Spinning Jewelry hed oprindeligt Ravsmeden og blev oprettet i 1985 i Aarhus af socialpædagogen Hans Henrik Nygaard.

Senere skiftede firmaet navn til Unika Design, og i 2006 blev det så til Spinning Jewelry.

To år senere købte den børsnoterede danske kapitalfond Deltaq smykkefirmaet. Målet var at lægge sig i slipstrømmen på fremadstormende Pandora og forvandle Spinning Jewelry fra en dansk smykkevirksomhed til et stort internationalt smykkebrand.

I maj 2013 indgav Spinning Jewelry en konkursbegæring efter flere år med dårlig økonomi. En måned senere blev det meddelt, at rettighederne til at føre Spinning Jewelry videre var blevet solgt til et konsortium. Det konsortium drev smykkefirmaet videre i en ny konstruktion.

I forbindelse med, at Karsten Rees holdingselskaber har overtaget majoriteten af Spinning Jewelry, er den kendte designer Julie Sandlau, hendes mand og et par yderligere investorer blevet købt ud af smykkeselskabet.

De eneste tilbageværende ejere uden for Ree-familien er bestyrelsesformand Henrik Sparup og tidligere adm. direktør Morten Henrik Pedersen.

Men foreløbigt er det blevet til lutter underskud siden. Senest havde Spinning Jewelry i 2018 et underskud efter skat på 5,3 mio. kr. I det regnskab fik Spinning Jewelry i øvrigt et stempel af de mere sjældne.

Selskabets revisor gav en såkaldt afkræftende konklusion i sin påtegning af Spinning Jewelrys regnskab for 2018. Med andre ord mente revisoren ikke, at regnskabet gav et retvisende billede af virkeligheden.

»I årsregnskabet er det en forudsætning for selskabets fortsatte drift, at der løbende stilles den fornødne likviditet til rådighed, samt at der opnås en overskudsgivende drift. Det er vores vurdering, at der ikke er realistiske muligheder for at opnå dette,« stod der i revisorens påtegning.

Derefter forklarede revisoren, at regnskabet ikke burde have været afleveret med fortsat drift for øje.