Erhvervsstyrelsen er gået i gang med at undersøge Act.Global, som for nylig overraskede investorerne med et kæmpeminus på bundlinjen.

Det danske teknologifirma Act.Global er kommet i Erhvervsstyrelsens søgelys.

Virksomheden, der sælger bakteriedræbende nanospray, har fået en kontrolsag på halsen. Samtidig har Erhvervsstyrelsen modtaget to enslydende whistleblowerhenvendelser med relation til Act.Global. Det fremgår af en aktindsigt, som Finans har fået hos Erhvervsstyrelsen.

En gennemgang af selskabets seneste regnskab har fået Erhvervsstyrelsen til at stille en række spørgsmål til nanoselskabet. Virksomhedens ledelse skal ganske enkelt »redegøre for virksomhedens forretningsmodel, herunder sammensætningen af de forskellige typer af indtægtskilder og de enkelte salgstransaktioner forbundet hermed for regnskabsårene 2015/2016 og frem til i dag.«

Det fremgår af en anmodning sendt fra Erhvervsstyrelsen til Act.Global tirsdag. Nanoselskabet har 14 dage til at svare på styrelsens spørgsmål.

Selskabet, der bl.a. har investorer som Lagkagehusets stifter Ole Kristoffersen og den tidligere landsholdsspiller Henrik ’Store’ Larsen i ryggen, er landet i modvind efter, at selskabet præsenterede sit seneste regnskab med et tab på 121 mio. kr. Kun få måneder før havde stifter og direktør Carsten Jensen i Børsen lovet sine investorer et millionoverskud.

Underskuddet bunder blandt andet i, at der ikke var dækning for mange af de partnerindtægter, som Act.Global havde bogført i tidligere år.

Og netop dette er noget af det, som Erhvervsstyrelsen spørger ind til.

»Virksomheden bedes særligt oplyse, om tilbageførslen skyldes kundens manglende evne eller vilje til at betale, eller om den skyldes Act.Globals manglende opfyldelse af kontrakten,« lyder det i brevet til Act.Global.

Styrelsen påpeger, at det skal bruges til at undersøge, om der er indtægtsført korrekt, og om tidligere regnskaber skal korrigeres.

Finans har ikke fået aktindsigt i de to whistleblowerhenvendelser med relation til nanoselskabet. De to henvendelser er enslydende og også sendt til Erhvervsstyrelsens tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder.

Finans, Børsen og Ekstra Bladet har efter, at virksomheden kom ud med det overraskende milliontab, afdækket alt fra rod i regnskaberne på grænsen til det ulovlige til mystik om indtægter.

Carsten Jensen har blandt andet tilsyneladende været på kant med selskabsloven, i og med at han har fungeret som både adm. direktør og bestyrelsesformand, da selskabet aflagde regnskab for 2018/2019. Act.Global Teknologivirksomheden Act.Global fra Kastrup har udviklet et rengøringsprodukt, Cleancoat, som indeholder titaniumdioxid og angiveligt kan dræbe bakterier og vira over et helt år, hvis man sprøjter det ud på en overflade.

Mekanismen aktiveres ifølge Act.Global ved sollyset, og så kan man nøjes at gøre overfladen rent med saltvand.

Rengøringsproduktet skal ifølge Act.Global sælges til hoteller, hospitaler, plejehjem og andre brancher, som har brug for at håndtere bakterierne.

Selskabets over hundrede investorer tæller blandt andet medstifter af Lagkagehuset Ole Kristoffersen og EM-helten Henrik ’Store’ Larsen.

Det er heller ikke første gang, at Act.Global har sat lidt for mange nuller bag sine salgstal i forhold til, hvad de har kunnet bære. Det skete også tilbage i 2015/2016, hvor omsætningen og tilgodehavenderne året efter blev nedkorrigeret med 43 mio. kr. - ifølge Carsten Jensen grund af »nogle kontrakter, som ikke var i orden«.

Ifølge Børsen er der mystik omkring Carsten Jensens private pengetank, der bugner, alt imens pengene fosser ud af Act.Global.

Og Ekstra Bladet har kortlagt Carsten Jensens stribe af tidligere konkurser og ulovlige lån i tidligere selskaber.

Finans arbejder på at få en kommentar fra Act.Global.