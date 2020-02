FLSmidth tav om afslørende advokatundersøgelse under korruptionssag

FLSmidths tunesiske kunde, Carthage Cement, anklager den danske virksomhed for at have vildledt retten under en korruptionssag.

Marie Louise Albers er international korrespondent ved Jyllands-Posten. Hun er uddannet fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Centre de Formation des Journalistes i Paris. Marie Louise har arbejdet for Jyllands-Posten siden 2016 og har tidligere været avisens korrespondent i Frankrig. Inden da arbejdede hun for TV 2 i Bruxelles.

Jesper Høberg, f. 1975, er chef for Finans’ gravergruppe. Jesper er uddannet journalist på Danmarks Journalistskole i 2002, og efter et kort vikariat hos Ritzaus Bureau landede han på Jyllands-Posten som erhvervsjournalist. Her har han stået bag en lang række dagsordensættende historier og artikelserier om blandt andet korruption i FN’s olie-for-mad program, kollapset i Genan og Johan Schlüter Advokatfirma. I 2004 blev han nomineret til Cavling-prisen for afsløringen af, at TDC havde udnyttet et hul i skatteloven til at score et kunstigt skattefradrag i milliardklassen. I 2013 blev han nomineret til FUJ-prisen for fremragende undersøgende journalistik, og i 2017 var han med til at vinde FUJ-prisen for afsløringer af, hvordan bilbranchen barberede store summer af registreringsafgiften på leasingbiler. Han er født i Nordsjælland, men fastholder, at han tidligt konverterede til jydedommen, og at han i dag er full blown nordjyde.

Selv om FLSmidths ledelse i årevis har vidst, at virksomheden betalte penge under bordet i forbindelse med et milliardbyggeri af en cementfabrik i Tunesien, har den fortiet disse oplysninger over for tunesiske myndigheder og domstole.

Det viser den dom, der i november 2019 kostede seks personer, herunder en FLSmidth-medarbejder, fem års fængsel i sagen.

Ifølge dommen forklarede en advokat fra FLSmidth som vidne under sagen i september 2017, at den danske virksomhed havde undersøgt sagen, og at der ikke var fundet tegn på uberettigede eller illegale pengeoverførsler.

Men i sidste uge indrømmede FLSmidth for første gang, at virksomheden faktisk havde indgået en aftale om hemmelige overførsler, og at dette havde stået klart siden marts 2015.

Sagen kort I 2010 indgik FLSmidth og en tyrkisk entreprenørkoncern en aftale med Carthage Cement i Tunesien om at bygge en cementfabrik til 281 mio. euro. I 2013 blev Carthage Cement, der siden havde skiftet ejere og ledelse, bekendt med påstande om, at FLSmidth og tyrkerne havde overfaktureret fabrikken med 30 mio. euro, og sagen blev meldt til politiet. FLSmidth indrømmer, at to medarbejdere accepterede at overfakturere 2 mio. euro med henblik på at udbetale pengene efterfølgende til de gamle ejere af Carthage Cement. I november 2019 blev seks personer, herunder en af FLSmidth-medarbejderne, idømt fængsel ved en domstol i Tunesien.

Nu vil ejeren af cementfabrikken, Carthage Cement, melde FLSmidth-advokaten til politiet for at have afgivet falsk vidneforklaring.

»Han har misledt det tunesiske retsvæsen, og det er strafbart« siger den tunesiske virksomheds advokat Hadhami Boussora.

»Vi imødeser en sådan anklage med sindsro, men agter derudover ikke at diskutere dette eller andre juridiske mellemværender i pressen,« lyder svaret fra FLSmidth.

Finans har den seneste uge beskrevet, hvordan den danske industrikoncern er blevet involveret i en korruptionssag om 30 mio. euro svarende til 225 mio. kr.

Sagen opstod, da FLSmidth og tyrkiske Prokon-Ekon i 2010 underskrev en kontrakt med Carthage Cement om at bygge en ny cementfabrik syd for den tunesiske hovedstad, Tunis, til 281 mio. euro.

I 2013 gik en mellemmand til Carthage Cement med oplysninger om, at prisen på fabrikken var blevet pumpet kunstigt i vejret med 30 mio. euro med henblik på at videreføre pengene til de tidligere ejere af virksomheden, der siden var blevet børsnoteret.

Betalingerne skulle være sket med 2 mio. euro fra FLSmidth og 28 mio. euro fra Prokon-Ekon.

Carthage Cement meldte sagen til politiet og konfronterede FLSmidth, der i 2014 bestilte en ekstern advokatundersøgelse fra Kromann Reumert.

Undersøgelsen var som nævnt færdig i marts 2015, og den bekræftede ifølge FLSmidth, at to medarbejdere havde forbrudt sig mod FLSmidths etiske retningslinjer. Årsagen var, at de to ansatte havde accepteret at betale 2 mio. euro under bordet i den model, som mellemmanden havde beskrevet for Carthage Cement.

Rapporten konkluderede ifølge FLSmidth ligeledes, at medarbejderne havde handlet på egen hånd uden at fortælle andre i organisationen om aftalen. Og så fastslog den, at overfaktureringen var gennemført, men at medarbejderne kun havde nået at overføre 374.000 euro til en tyrkisk agent, inden sagen blev opdaget.

FLSmidth valgte at holde rapporten for sig selv, og konklusionerne blev således ikke delt med hverken de tunesiske myndigheder eller med FLSmidths kunde, Carthage Cement.

De blev heller ikke delt, da virksomheden sendte sin interne advokat, Jakob Grünfeld, til Tunesien i september 2017 for at afgive vidneudsagn på vegne af FLSmidth.

FLSmidth oplyser, at Jakob Grünfeld var bekendt med advokatundersøgelsen fra Kromann Reumert, inden han rejste derned i september 2017.

Ifølge hans forklaring, der er gengivet i den senere dom i sagen, indledte han sit vidneudsagn med at understrege, at FLSmidth er et velrenommeret virksomhed med en 135-årig historie, som driver forretning i 150 lande, og som har tusindvis af medarbejdere.

Han vurderede, at en række beviser fremlagt under sagen fremstod som forfalskede og forklarede, at FLSmidth havde gennemført de nødvendige undersøgelser uden at kunne finde beviser for uberettigede eller ulovlige pengeoverførsler.

Derudover, tilføjede han, ville man slet ikke kunne gennemføre så store pengeoverførsler, uden at det ville blive opdaget i FLSmidth.

I gengivelsen af Grünfelds vidneudsagn er der ingen spor at finde efter undersøgelsen fra Kromann Reumert, der ifølge FLSmidth faktisk havde fundet både pengespor og beviser for overfakturering.

I dag forklarer FLSmidth Jakob Grünbergs vidneudsagn med, at Kromann Reumerts undersøgelse kun fastslog, at de to medarbejdere havde forbrudt sig imod virksomhedens etiske retningslinjer.

»Det erkender vi blankt. Imidlertid tager den ikke stilling til det juridiske spørgsmål efter tunesisk ret. Derfor kan vores advokat under sagen ikke svare andet, end han gør, nemlig: Jeg har ikke viden, der kan afgøre, om der er foregået noget ulovligt. For det er sandt dengang som i dag,« hedder det i et skriftligt svar.

»I øvrigt var der under vidneafhøringen ikke mulighed for, at vores advokat kunne forklare sagen i sit fulde omfang, som han så den. Han kunne alene svare på specifikke spørgsmål,« påpeger FLSmidth.

Virksomheden har også en forklaring på, hvorfor Jakob Grünfeld sagde, at sådanne pengeoverførsler ikke kunne gennemføres uden at blive opdaget i FLSmidth:

»Her taler han om de påståede 30 mio. euro.«

Professor emeritus i virksomhedsledelse Flemming Poulfelt fra CBS mener, at ledelsen i FLSmidth meget nøje har overvejet, hvad advokaten skulle sige og ikke sige uden at komme i konflikt med sandheden.

»Det handlede selvfølgelig om at dysse sagen ned, og det kan man jo heller ikke fortænke dem i, hvis man skal være helt ærlig,« siger han.

Derudover kunne det også være stærkt problematisk for den FLSmidth-medarbejder, der var tiltalt i straffesagen, hvis FLSmidth lagde sine opdagelser frem.

»På den måde er det er lidt en beskyttelsesaktion både i forhold til medarbejderen og til FLSmidth. Det er jo klart, at man forsøger at finde en exit, der gør, at man får brændt fingrene mindst muligt,« siger Flemming Poulfelt.

Selv om FLSmidth-advokaten ikke afslørede sin viden om Kromann Reumert-rapporten, endte straffesagen alligevel med, at seks personer blev idømt fem års fængsel.

En af de dømte var den ene af de to medarbejdere, som FLSmidth har givet skylden for den hemmelige aftale om overfakturering. Virksomheden har forklaret, at medarbejderne fik en kraftig advarsel, da Kromann Reumert aflagde sin rapport.

Siden er de begge blevet forfremmet, og den ene har i dag titel af senior vice president i FLSmidth.

I modsætning til FLSmidth har den tyrkiske samarbejdspartner, Prokon-Ekon, ikke indrømmet overfakturering.

FLSmidths presseafdeling oplyser, at Jakob Grünfeld ikke har nogen kommentarer.