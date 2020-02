Underskudsramte Bianco er nu igen ejet alene af Anders Holch Povlsen.

For 11 måneder siden stoppede Bestseller-ejeren Anders Holch Povlsen med at være eneejer af den landsdækkende skokæde Bianco.

Den nye medejer og direktør var Jens Schøtt, hvis skofirma Ca'shott i den forbindelse blev et datterselskab under Bianco-koncernen.

Men nu er Jens Schøtt ikke længere medejer af den underskudsramte skokæde. Hans hidtidige ejerandel på mellem 10 og 14,99 pct. af Bianco er netop overtaget af Anders Holch Povlsen.

Aktieoverdragelsen bliver bekræftet af Lise Kaae, bestyrelsesformand i Bianco og adm. direktør i Anders Holch Povlsens Heartland-koncern.

»Det er korrekt, at der er sket ændringer i ejerforholdene. Jens (Schøtt, red.) fortsætter uændret som direktør,« skriver hun i en mail.

Efterfølgende har Finans spurgt om årsagen til de ændrede ejerforhold. Dette har Lise Kaae endnu ikke besvaret.

Og for at gøre ondt værre havde Bianco-ledelsen konstateret væsentlige fejl i selskabets forrige årsrapport. Der havde ikke været hensat penge til tabsgivende huslejekontrakter, hvilket betød, at Bianco måtte nedskrive sin egenkapital med 16 mio. kr.

Yderligere havde nedskrivningen den effekt, at ejerne skulle skyde 88 mio kr. ind i selskabet for at sikre driften.

Anders Holch Povlsen har gentagne gange skudt penge i Bianco, der har tabt næsten 250 mio. kr. de seneste 10 år.

Bianco blev grundlagt i 1987 af René Piper Laursen, som ikke længere er en del af virksomheden. Anders Holch Povlsen kom til i 2016 og har siden investeret stort i skokæden.

På sit højeste havde Bianco 180 butikker i fire lande. Nu er der under 100 tilbage fordelt på Danmark, Norge, Sverige og Tyskland.