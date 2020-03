Den norske hotelkæde Choiche har fået halveret antallet af bestillinger som følge af coronavirus. Det får kæden til at varsle flere fyringer.

Den norske rigmand Petter Stordalen, som står bag Nordens største hotelkoncern Nordic Choice Hotels og ejer flere hoteller i Danmark, varsler mulige fyringer efter, at hotelkæden har mistet halvdelen af sin bestillinger.

Halveringen af bestillinger sker som følge af coronavirus, der har resulteret i et massivt fald i antallet af rejser og aflyst flere større arrangementer, skriver norske Dagens Næringsliv.

»Det betyder, at de enkelte hoteller må vurdere bemandingsbehovet. Det er for tidligt at sige, om personalet vil blive fyret, og hvor mange det kan være. Håbet er, at den kraftige nedgang pg.a. coronavirus vil blive dæmpet i løbet af de kommende uger, og at effekterne vil blive dæmpet,« siger hotelkæden ifølge det norske medie i en melding lørdag.

Nordic Choice Hotels beder om respekt for processen og er i øjeblikket i gang med en gennemgang, der skal vise, om det er nødvendigt at afskedige ansatte.

Det er dog ikke kun den norske hotelkæde, der er udfordret af coronavirus. Petter Stordalen selv er også hårdt økonomisk ramt pg.a. virussen. Udover at være ejer af Choice-kæden, gik han i oktober ind i ejerkredsen i rejseselskabet Ving, som er en del af Nordic Leisure Travel Group.

Selskabet blev til i forbindelse med den tidligere rejsegigant Thomas Cooks’ konkurs og består af bl.a. rejseselskaberne Spies, Sunclass og Tjæreborg.

Svenske Ving varslede lørdag, at det tilbyder gratis afbestilling og forsikringsændringer som følge af coronavirus.

Medier i Sverige rapporterer desuden om, at 25 af de i alt 200 ansatte hos Clarion Hotel Post i Gøteborg vil være berørt af fyringer pg.a. den usikre situation.

En kæde, som Stordalens norske hotelkæde har franchiserettighederne over i Norden.

Yderligere informationer om eventuelle fyringer vil ifølge Nordic Choice Hotels blive meldt ud, så snart den interne gennemgang er afsluttet.