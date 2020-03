Professor om hamstring: »Det er så dumt, som det overhovedet kan være«

Hold afstand til kunderne, brug håndsprit hyppigt og undgå at håndtere kontanter. Det er blot nogle af de forholdsregler, som danske dagligvarekæder har taget i brug, for at undgå at butiksansatte bliver smittet med coronavirus.

Onsdag aften valfartede folk ud i dagligvarebutikkerne, efter regeringen i et pressemøde meldte ud, at elever på uddannelsesinstitutioner vil blive sendt hjem, og Danmark reelt set vil blive lukket ned de kommende to uger.

Flere steder stod mere end hundrede mennesker i kø op til kassen, mens kassemedarbejderne arbejdede på højtryk for at tynde ud i den store mængde af besøgende, som hamstrede til sig af dåsemad og toiletpapir.

Men det var måske ikke det klogeste, da de butiksansatte er i særlig risiko for at blive smittet, når folk møder op i dagligvarebutikkerne i hobetal, mener Allan Randrup Thomsen, professor i virologi på Københavns Universitet.

»Det er klart, at de, som sidder ved kassen, er i en særlig risikokategori, eftersom de kommer i kontakt med mange mennesker i løbet af en dag og står overfor dem inden for en kort afstand,« siger han og uddyber:

»De kan desværre ikke undgå risikoen, fordi de er nødt til at holde butikkerne åbne, for at folk ikke går i panik. Det er en af de grupper i samfundet, som må påtage sig en ekstra belastning analogt med sundhedssektoren i forbindelse med denne epidemi.«

Hos flere af de danske dagligvarekæder har man taget skærpede foranstaltninger i brug for at mindske risikoen for de ansatte – blandt andet i Salling Groups butikker Bilka, Føtex og Netto, hvor medarbejderne bliver bedt om at holde mindst en meters afstand til kunder og kolleger.

»Vi har understreget, at kravene om hygiejne og håndvask er alvorlige og opfordret medarbejderne til at passe godt på sig selv. På nuværende tidspunkt giver det ikke foranledninger til, at vi ændrer vores drift,« siger Jacob Krogsgaard Nielsen, kommunikationskonsulent i Salling Group.

Hos Rema 1000 Danmark har man ligeledes indført tiltag for at mindske smitterisikoen - blandt andet ved at afholde folk fra at betale med kontanter. Det fortæller kædens kommunikationsdirektør, Jonas Schrøder.

»Vi tager udgangspunkt i myndighedernes generelle retningslinjer om at holde afstand, bruge håndsprit og vaske hænder, og vi opfordrer samtidig vores kunder til at betale med kreditkort eller MobilePay,« siger han.

Coop Danmark, som driver Kvickly, Superbrugsen og Fakta, tilslutter sig de andre dagligvarekæder i kampen mod coronavirus. Her er meldingen dog, at man ikke frygter, at medarbejdere bliver smittet.

»Så tæt kontakt er der ikke mellem kassepersonalet og kunderne. Men vi har overvejet alle muligheder - bl.a. at indføre mundbind og handsker - men ifølge myndighedernes anvisninger vil det ikke have en effekt,« siger Lars Aarup, kommunikations- og analysechef i Coop Danmark.

Meldingen er den samme hos Salling Group, hvor man ikke har yderligere tiltag i støbeskeen for at beskytte de butiksansatte mod at blive smittet med coronavirus. Man mener ikke, at de er mere udsatte end andre.

»Vi har bedt alle medarbejdere om at holde afstand til hinanden, ligesom vi råder kunderne til selvsamme. Vi forholder os til myndighedernes anbefalinger og følger dem nøje,« siger Jacob Krogsgaard Nielsen, kommunikationskonsulent i Salling Group.

Per Tønnesen, formand for HK Handel, som er faglig organisation for bl.a. de ansatte i dagligvarebutikkerne, fortæller, at man er i løbende dialog med arbejdsgiverne for at sikre, at medarbejdernes forhold er i orden i lyset af coronavirussens spredning i Danmark. Han opfordrer medlemmerne til at henvende sig til fagforeningen, hvis de ikke mener, der bliver gjort nok.

»Det er klart, at man har en større risiko for at blive smittet, hvis man arbejder i en butik. Jeg har selvfølgelig den forventning, at når mine medlemmer loyalt møder ind, passer deres arbejde og udsætter sig for en sundhedsrisiko, tager arbejdsgiverne også deres ansvar og sikrer, at det sker under de mest betryggende forhold muligt,« siger Per Tønnesen.

Allan Randrum Thomsen, professor i virologi, understreger til sidst, at det er vigtigt, at befolkningen bakker regeringens tiltag op og følger henstillingerne - ellers kommer de ikke til at have nogen effekt.

»Hamstring er kontraproduktivt - især når man ikke skal deltage i store forsamlinger, men alligevel tager ind i et fyldt supermarked for at hamstre og står tæt med en masse andre. Det er så – undskyld mig – dumt, som det overhovedet kan være,« siger han.