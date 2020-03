Peter Høgsted, Coop Danmark, og Per Bank, Salling Group, appellerer sammen til danskerne om at holde igen med indkøb. Hamstring må ikke bringe forsyningssikkerheden i fare under coronakrisen.

Landets to suverænt største dagligvareselskaber Coop Danmark og Salling Group skruer under coronakrisen ned for kampen med hinanden om at vinde forbrugere. I stedet er der fuldt fokus på sammen med den øvrige del af branchen at holde butikkerne fyldte med mad og andre dagligvarer til danskerne.

Det fastslår topcheferne i de to selskaber, Per Bank hos Salling Group og Peter Høgsted i Coop. Tilsammen sidder de på omkring 70 pct. af dagligvaresalget med deres kæder og butikker.

Efter at regeringen og myndigheder onsdag aften præsenterede de nye og skrappe tiltag i den danske kamp mod coronavirus, blev der kaos i mange butikker. Forbrugere valgte at trodse opfordringen til at tage det roligt og hamstrede i stedet varer.

De fleste kunder er forstående, men vi oplevede også onsdag aften i butikker, at kunder brød ud på lagrene eller overfaldt medarbejdere. Per Bank, topchef i Salling Group

Tendensen fortsatte også en del af torsdagen først på dagen i en række dagligvarebutikker.

Det bekymrer topcheferne i de to storkoncerner.

»Vi har i Danmark reelt dagligvarebutikker nok til at brødføde mange flere forbrugere, end vi er. Vi har styr på forsyningskæderne 4-6 uger frem med varer - både fra vores danske og udenlandske leverandører. Så danskerne bliver ikke sultne. Hvis vi altså alle reagerer normalt,« siger adm. direktør Peter Høgsted i Coop Danmark med kæderne SuperBrugsen, Fakta, Irma, Dagli’Brugsen og Kvickly.

Medlemsejet Coop Danmark driver kæderne Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’Brugsen, Irma og Fakta med tilsammen 1.085 butikker.

345 selvstændige brugsforeninger driver tilsammen 405 af Coops butikker.

Koncernen ejes af 1,8 mio. medlemmer.

»Hvis danskerne ikke holder igen og undlader hamstring, kan det ødelægge operationen. Så får vi store udsving i kæden,« fortsætter han.

Han bakkes op af Per Bank i Salling Group med Føtex, Netto og Bilka. De supermarkedskæder oplevede allerede i løbet af onsdagen en vækst i salget på 20­-25 pct. af en række varegrupper, bl.a. toiletpapir, dåsemad og andet.

Efter pressemødet med statsministeren blev en række butikker bestormet.

»De fleste kunder er forstående, men vi oplevede også onsdag aften i butikker, at kunder brød ud på lagrene eller overfaldt medarbejdere. Ingen kan tillade sig at opføre sig på den måde. Vi har varer nok, og ser slet ingen grund til hamstring. Måske et favoritmærke af havregryn er udsolgt en dag, eller der må laves en anden ret end forventet. Men det går jo nok,« siger Per Bank.

Storkoncern Salling Group driver butikskæderne Netto, Bilka og Føtex samt to Salling-stormagasiner.

Har ca. 1.400 butikker i Danmark, Tyskland og Polen.

Dertil kommer bl.a. en række onlineshops - herunder Wupti, Skagenfood, burgerrestauranter i kæden Carl’s Jr., Starbucks-kaffebarer og Fætter BR-legetøjs-butikker.

Koncernen er fuldt ejet af Salling Fondene, efter at A. P. Møller-Mærsk tidligere var med i ejerkredsen.

Italien er det land i Europa, der er hårdest ramt af coronavirus. Den har gennem nogle uger stort set lukket landet ned. Bortset fra netop fødevarebutikkerne og apoteker.

»I Italien gik det også amok til at starte med. Siden er salget steget til 10-15 pct. over normalen i dagligvarebutikkerne. En del af volumen fra foodservice flyttes derhen, da restauranter m.m. er lukket ned, og der spises endnu mere hjemme end normalt. Den situation er vi klar til her,« siger Per Bank.

Den danske dagligvarehandel er præget af hård konkurrence med konstante pristilbud.

Den kommende tid vil der fortsat i sektoren komme nye tilbudsaviser på gaden, hvor forbrugerne præsenteres for ugentlige slagtilbud. Men både Coop og Salling Group skruer i den aktuelle situation ellers ned for den intense markedsføring i dysten.

Per Bank og Peter Høgsted fastslår, at tilbudsaviser er trykt seks uger frem, så derfor vil de fortsat komme ud.

»Til gengæld har vi stoppet, hvad vi kan af markedsføring. Og fokuserer mere på, at vi skal passe på hinanden end slagtilbud. Det kører som normalt. Men vi råber ikke højt om smør på tilbud,« siger Per Bank.

Coronavirus har i andre lande skabt så stor hamstring – bl.a. i England og Australien - at der arbejdes med planer for at stoppe det gennem begrænsninger i, hvor meget den enkelte kunde må købe.

På et pressemøde torsdag morgen fastslog den danske regering – ved erhvervsminister Simon Kollerup og fødevareminister Mogens Jensen - at der er tæt kontakt med hele dagligvarebranchen.

Ministrene mener, at det i første omgang er butikskæderne som må lave tiltag i den retning med begrænsninger på køb af varegrupper.

Det ønsker hverken Coop Danmark eller Salling Group i den aktuelle situation.

»Vi kan ikke lade en kassedame bestemme, hvor mange varer der må købes. I dag har vi ved normale tilbud nogle gange en begrænsning i, hvor mange styk der kan købes til den pris, men ikke mængden. Det er teoretisk med en sådan begrænsning. Den vil betyde, at kunderne bare går ud og ind flere gange af butikken, så det skaber endnu mere kaos,« mener Per Bank.

De to topchefer, som normalt er indædte konkurrenter, har samtidig en fælles bøn til danskerne i den aktuelle situation:

»Hverdagens helte er også i denne situation sundhedssektoren, politiet og andre, som passer på os. Det gælder desuden i høj grad de ansatte i dagligvarebutikkerne, lagre og transportsektoren. De sikrer, at alle danskere får mad – også i en svær situation som lige nu. Vi er i en krise, men det er ikke en fødevarekrise. Vi må opfordre til selvjustits i forbindelse med hamstring og kalde på, at fællesskabsfølelsen står over egoismen,« mener Peter Høgsted.