Privat- og erhvervskunder kan nu få en afdragsfri periode på op til seks måneder på deres realkreditlån som følge af coronavirussen.

Nordea rækker nu en hånd ud til de kunder, som kan få problemer med afdragsbetalingerne som følge af coronavirussen. Den nordiske storbank vil nemlig tilbyde afdragsfrie perioder til private og nogle erhvervskunder, oplyser banken i en meddelelse.

Privat- og erhvervskunder kan få afdragsfrihed i seks måneder på deres realkreditlån, og små og mellemstore virksomheder kan få en afdragsfri periode på tre måneder. Banken oplyser samtidig, at den »er parat til at hjælpe kunderne med andre former for lempelser.«

»Vi er her for at støtte vores kunder i gode såvel som svære tider som en stærk og personlig finansiel partner. Coronavirussen har spredt sig hurtigt, og det påvirker de nordiske samfund og vores kunder. Derfor har vi besluttet at iværksætte en række hurtige tiltag for at støtte privatkunder samt små og mellemstore virksomheder i de nordiske lande. Det er særligt vigtigt at holde de nordiske økonomier kørende i denne ekstraordinære situation,« lyder det fra Frank Vang-Jensen, koncernchef i Nordea.

Privatkunder vil »snart« kunne få oplysninger om tiltaget på Nordeas hjemmeside, mens erhvervskunder kan få informationer via »deres sædvanlige kanaler i banken«.

»Nordea er en meget velkapitaliseret bank med en stærk balance, og det giver os en solid platform for at hjælpe kunderne. Vi gør alt, hvad vi kan, for at hjælpe og rådgive vores kunder,« udtaler Frank Vang-Jensen.