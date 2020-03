Her slår corona-krisen ekstra hårdt: Kriseramte brancher trygler om akut hjælp

Tre brancher er særligt hårdt ramt af corona-krisen. Vi er desperate, lyder det f.eks. fra rejsebureauerne.

Luftfartsbranchen, rejsebranchen og hotel- og restaurationsbranchen trygler om en akut økonomisk hjælpepakke, der kan være med til at holde virksomhederne i live, mens de gennemgår den værste krise i mands minde.

De tre brancher er særligt hårdt ramt, efter at regeringen har besluttet at lukke grænserne og fraråde al rejseaktivitet i hele verden.

Hotel- og restaurationsvirksomhedernes brancheorganisation, Horesta, oplyser, at man er i tæt dialog med Erhvervsministeriet om hjælpeforanstaltninger, og også luftfarten og rejsebranchen har bedt om akut hjælp.

»Situationen i luftfarten er historisk dramatisk, og den er udfordret i en grad, som jeg aldrig har set,« siger Michael Svane, branchedirektør i DI.

»Jeg kan slet ikke understrege alvoren nok. Ordet akut er slet ikke stærkt nok. Vi er desperate,« siger Lars Thykier, der er direktør i Danmarks Rejsebureau Forening.

»Tiden er helt afgørende. Store dele af branchen mangler likviditet, og der skal handles her og nu. Jo hurtigere, der kommer hjælp, desto bedre er mulighederne for at imødegå de værste konsekvenser. Men vi kan ikke undgå konkurser og afskedigelser,« siger direktør i Horesta, Katia Østergaard.

Horesta forhandlede fredag en aftale på plads med fagforeningen 3F, så ansatte kan sendes hjem uden løn. Det er en hjælp, men det er slet ikke nok, understreger hun.

I luftfartsbranchen er der ifølge Michael Svane brug for lønkompensation til medarbejdere, der må sendes hjem, lige som der er behov at spænde et økonomisk sikkerhedsnet ud under branchen.

»VI taler ikke længere om antallet af rejsende, men om vi overhovedet har fly i luften. Det kommer til at stå bomstille, og det er en voldsom belastning at have fly stående på jorden,« siger Michael Svane.

Situationens alvor blev understreget torsdag, da Norwegian besluttede at skære 4000 afgange væk og annoncerede, at op mod halvdelen af de 11.000 ansatte vil blive sendt på orlov.

Rejsebureauerne er ekstra hårdt ramt af, at de både må betale penge tilbage til kunder, hvis rejser nu aflyses, ligesom de er afskåret fra at sælge nye rejser. Dertil kommer, at de skal hente rejsende hjem, der lige nu befinder sig i udlandet.

»Vi skal melde en masse tal ind (til Erhvervsministeriet, red.) i løbet af dagen, som dem er vi gang med at samle ind, og så ser vi på flere modeller, men for os handler det først og fremmest om lønkompensation, for der er jo ingen penge i slutningen af måneden, når vi skal betale alle kunderne tilbage. Det er meget dramatisk,« siger Lars Thykier.

Han fortæller, at et rejsebureau har oplyst, at tilbagebetalinger på aflyste rejser løber op i 100 mio. kr.

»Det kan du så gange op med 20 andre bureauer i samme størrelse, så det er meget store beløb, vi taler om,« siger han.

I hotel- og restaurationsbranchen er man allerede gået i gang med at fyre medarbejdere og lukke restauranter.

»Vi mærkede allerede for to-tre uger siden et dyk i efterspørgslen efter hotelovernatninger, og restauranterne havde færre gæster og mange aflysninger af selv mindre middagsselskaber. Nu går aktiviteten yderligere i stå, når udenlandske gæster kun må besøge Danmark, hvis de har et anerkendelsesværdigt formål,« siger Katia Østergaard.

Hun fremhæver, at branchen rammes ekstra hårdt, fordi der ikke er tale om lagervarer.

»De værelser og de måltider, som vi ikke sælger i dag, kan vi ikke sælge i morgen.«