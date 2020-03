Coronakrisen rammer hurtigt danskernes købslyst i butikkerne. En rundspørge til 200 danske tøj- og skobutikker viser, at weekendens salg faldt med 65 pct.

Mens flere danske tøjkæder nu på egen hånd lukker butikker for at stoppe coronavirus, melder branchen om styrtdyk i salget. Danskerne holder sig tilsyneladende allerede fra at gå i modebutikker.

Dansk Detail, som organiserer danske mode- og skobutikker, har mandag morgen spurgt 200 medlemmer om, hvordan salget var fredag-søndag i den forløbne weekend sammenlignet med de tilsvarende tre dage i fjor.

I gennemsnit lyder meldingen om et dyk på 65 pct. i salget.

»Nogle melder endda om endnu større fald eller slet ingen weekendsalg. Vi er på alle måder i en alvorlig situation,« siger Jens Birkeholm, adm. direktør, Dansk Detail.

Modeselskabet Moss Copenhagen med 12 danske butikker har allerede meddelt, at de holdes lukket de næste par uger. DK Company, som med 23 tøjmærker er landets næststørste efter Bestseller, har også mandag oplyst, at der er planer om inden for de næste par dage at lukke selskabets ca. 250 egne tøjbutikker. Det sker for at stoppe smittespredning af hensyn til medarbejdere og kunder.

»Vores anbefaling til medlemsbutikker er, at myndighedernes anbefalinger skal følges. De indebærer ikke lige nu lukninger. Vi er i en ekstraordinær situation på alle måder, som kræver tiltag - også for de mange butikker som bliver hårdt ramt af denne krise,« mener Jens Birkeholm, Dansk Detail.

Erhvervsorganisationen Dansk Mode & Textil med 330 danske modevirksomheder som medlemmer melder også mandag om hårdt pres på alle led inden tøjsalget.

»Modevirksomheder bliver mødt med krav om annullering af ordrer i stor stil, og dilemmaet er reelt for modevirksomhederne. Enten godtager de annulleringen, eller også gennemfører de leveringen - med risiko for, at butikken ikke betaler for varerne,« udtaler adm. direktør Thomas Klausen, Dansk Mode & Textil. Han håber derfor på politiske løsninger for at imødegå den situation.

En lang række modevirksomheder har også selv detailbutikker. Både Thomas Klausen og Jens Birkeholm, Dansk Detail håber, at udlejerne af butikker reducerer huslejen i en periode.

»Indtil videre har vi set, at alle andre aktører - leverandører og banker - har været villige til at se på øget kredit til detailhandlen, så det kan undre, hvis ikke også udlejere pålægges at tage del i de økonomiske udfordringer, som kan være med til at definere, om detailhandlen overlever corona-tiderne eller ej,« mener Thomas Klausen, Dansk Mode & Textil.

Han peger på, at huslejen ofte udgør 20 pct. af detailhandlens faste månedlige omkostning. Derfor kan en lettelse af den omkostning hurtigt få en effekt.