Jens Birkeholm, adm. direktør i Dansk Detail, vil ikke blive overrasket, hvis regeringens næste skridt bliver at tvangslukke detailhandlen. Fødevareministeriet har netop indkaldt til pressemøde kl. 15 om situationen i detailhandlen.

De første tøjkæder har lukket deres butikker. Lukningen er et frivilligt skridt, men i Dansk Detail vil det ikke overraske, hvis myndighedernes næste skridt er en tvangslukning af detailbutikker.

»Det vil ikke overraske mig, hvis det sker,« siger Jens Birkeholm, adm. direktør i Dansk Detail, der repræsenterer 2.500 mindre og mellemstore butikker.

Mandag kom det frem, at modeselskabet Moss Copenhagen lukker sine 12 danske butikker, mens modekoncernen DK Company med over 250 butikker i Danmark og Norge varslede et lignede skridt i løbet af de kommende dage.

»Hvis logikken i, at vi lukker grænserne og beder folk arbejde hjemme, skal følges, må det indebære, at vi også lukker alle butikker, der ikke sælger mad eller medicin,« fastslog Jens Poulsen, koncernchef i DK Company, om lukningen.

Jens Birkeholm forklarer, at en tvangslukning giver god mening sundhedsmæssigt, men også økonomisk. Coronavirussen har nemlig lagt detailhandlen nærmest øde hen.

Alene salget blandt Dansk Detail-medlemmer dykkede fredag til søndag 65-70 pct. sammenlignet med samme tid sidste år, viser tal, som interesseorganisationen indsamlede mandag.

»Og det er lige ringe, hvor du kigger hen. Særligt butikker i storcentre er usædvanlig hårdt ramt. Nogle af vores medlemmer har index 10 i salg (salget er på 10 pct. af det forventede, red.). Det her er ikke for børn. Derfor vil det være godt at få det her overstået hurtigt,« siger Jens Birkeholm.

Han forstår derfor godt, at hvis nye kæder og butikker de kommende dage melder ud, at de holder lukket i en periode, fordi det ikke giver mening overhovedet at holde døren åben.

»Så kan man ligeså godt få sendt medarbejdere hjem på afspadsering eller ferie eller få dem over på en af de kompensationsordninger, som Folketinget har vedtaget.«

Er I ligefrem der, hvor I opfordrer regeringen til at tvangslukke detailhandlen?

»Kommer der et regulært påbud fra regeringen, så følger vi det og opfordrer alle medlemmer til at følge påbuddet. Den er ikke længere,« siger Jens Birkeholm.

Både i Frankrig og Italien har myndighederne skredet til tvangslukning af alle butikker ud over dagligevarehandel og apoteker.

Miljø- og Fødevareministeriet har netop indkaldt til pressemøde om situationen i detailhandlen. Pressemødet finder sted kl. 15.00.