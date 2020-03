Medier: Tyskland klar med krisepakke på 4500 mia. kr.

Tyskland vil nu for alvor gå til kamp mod mulig recession som følge af coronavirus.

Tyskland vil stå klar med krisepakke på ca. 4500 mia. kr. eller 600 mia. euro for at kunne modstå den recession, der truer Tyskland efter udbruddet af coronavirus.

Det skriver flere medier, heriblandt Finacial Times og tyske Handelsblatt.

Af de 600 mia. euro vil 400 mia. euro bestå af garantier, 100 mia. i aktiekøb og 100 mia. i andre låneformer.

Den tyske forbundskansler Angela Merkels regering mødes mandag for at godkende ny låntagning på 356 mia. euro svarende til næsten 10 procent af Tysklands bruttonationalprodukt.

Tyskland er ligesom flere andre lande hårdt presset af coronavirus, der tvinger butikker og fabrikker til at lukke ned for at mindske smitterisikoen.

Ifølge Financial Times er krisepakken en genaktivering af Soffin, et regeringsstøttet instrument, der blev oprettet i 2009 for at redde bankerne efter finanskrisen.

Tyskland har også, ligesom en efterhånden lang række andre lande, valgt at lukke for skoler, butikker, religiøse huse og storcentre.

Det tyske økonomiministerium advarede mandag om, at den eksportafhængige tyske økonomi tidligst vil være kommet sig over det aktuelle tilbageslag i løbet af tredje kvartal, og selv det er tvivlsomt. Derfor falder krisepakken på et tørt sted for europas største økonomi.