Grundfos-topchef afslører hemmelige løntal: »For menigmand er det selvfølgelig super mange penge«

Ejerfonden bag Grundfos varmer op til fra næste år at offentliggøre topchef Mads Nippers årsløn. Det er jeg helt okay med, lyder det fra hovedpersonen selv.

Mads Nipper lægger ikke fingre imellem, når det gælder, hvad han årligt tjener på at være topchef i verdens største pumpekoncern Grundfos.

»Vi er godt lønnede,« siger Mads Nipper i forlængelse af koncernens netop fremlagte 2019-tal, der byder på salgs- og indtjeningsrekord.

Leder man efter Nippers lønoplysninger, leder man imidlertid forgæves.

Jeg har sagt til min bestyrelse, at jeg er helt okay med, at min aflønning bliver synlig. Vi har ingenting at skjule. Mads Nipper, adm. direktør i Grundfos

Mens andre af Danmarks største koncerner – børsnoteret eller ej – for længst har udspecificeret lønoplysningerne for den øverste ledelse, holder Grundfos-ejer Poul Due Jensens Fond fortsat tallene tæt til kroppen.

Måske vil det ændre sig med 2020-regnskabet, lyder meldingen fra fonden. Så længe behøver omverdenen dog ikke at vente.

Efter lidt hurtig hovedregning affødt af ændringer i organisationen har Nipper regnet sig frem til, at de tre nuværende direktører, der udgør den daglige topledelse - de såkaldt registrede direktører, samlet modtog i underkanten af 30 mio. kr. i 2019.

»For menigmand er det selvfølgelig super mange penge. Men i forhold til, hvad andre offentliggør, har vi ikke noget at skjule,« siger den tidligere Lego-direktør, der tog over som topchef i den midtjyske pumpegigant i 2014.

Siden er salget og især indtjeningen braget i vejret, og selvom en årsløn i niveauet 10-15 mio. kr. er meget, overhales Mads Nipper inden om af mange af hans topchefkolleger rundt om i Danmark.

Får du for lidt?

»Nej, det gør jeg ikke. Jeg arbejder for et selskab, hvis formål, vision og værdier passer perfekt til det, jeg drømmer om at udrette. Og så er jeg så heldig, at jeg kan tage på de ferier og gøre de ting, som jeg har lyst til,« siger han.

Han tilføjer, at han udmærket forstår det stigende fokus i samfundet på lønningerne i toppen af dansk erhvervsliv.

»Det er godt og nødvendigt at have en lighedsdebat i samfundet. For almindelige mennesker taler vi jo om rigtig mange penge. Derfor skal bestyrelsen også kunne stå på mål for, hvorfor de har valgt den aflønning til topchefen, som tilfældet er,« siger Mads Nipper og fortsætter:

»Men det er ikke mit lod at sige, om det er rigtigt eller forkert.«

Til gengæld agter han på ikke at protestere, hvis Poul Due Jensens Fond fra næste år oplyser om lønforhold på individniveau.

»Jeg har sagt til min bestyrelse, at jeg er helt okay med, at min aflønning bliver synlig. Vi har ingenting at skjule,« siger Grundfos-topchefen.