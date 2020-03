Lars Seier laver corona-platform til danskerne

Lars Seier Christensen spurgte i midten af marts sine mange følgere, hvad der ville inspirere under coronakrisen. Det er der nu kommet en ny platform ud af.

Den kendte erhvervsmand Lars Seier Christensen lancerer nu et nyt initiativ til danskerne midt i coronakrisen.

En platform ved navn SpeakerBee, som kan inspirere og informere i en tid, hvor danskerne har mange flere timer i hjemmet end normalt. Måske endda føre til donationer til virksomheder eller enkeltpersoner.

Kort og godt er SpeakerBee en videoplatform, hvor danskere med noget kvalificeret at sige kan få taletid, mens publikum kan stille spørgsmål til oplægsholderen direkte.

En slags virtuelt Speakers Corner, kendt fra Hyde Park i London - men hvor der modsat ”hjørnet” i London ikke skal tales om politik.

Lars Seier kalder det en fri og demokratisk platform til vidensdeling.

»Der sidder mange dygtige mennesker med specialviden derude, men som har svært ved at få et større publikum gjort opmærksom på det - det håber jeg at ændre med SpeakerBee. Jeg vil helst undgå, at det bliver for meget politisk debat - det er der så meget af i forvejen - men at det bliver mere kvalificeret vidensdeling, snarere end blot holdningsdeling,« skriver han i en mail om projektet.

Lars Seier er lige nu ved at planlægge de første oplæg, der forventes at vare mellem 20 og 45 minutter. Oplægsholderne skal gøre det ulønnet, men har muligheden for at promovere sig selv og give publikum chancen for at donere penge gennem Mobilepay.

Det hele begyndte den 13. marts, to dage efter statsminister Mette Frederiksen lukkede store dele af landet. Da lavede Lars Seier et Facebook-opslag ud til sine mange følgere.

Hvordan kunne danskerne bruge tiden bedst, når nu vi var mere hjemme end normalt, og der samtidig ville blive frigjort mange arbejdstimer på tværs af landet?

Det førte til hundredvis af kommentarer og forslag til ham. Mange efterlyste at høre fra folk, der har viden og kan inspirere og informere. Ikke kun om coronavirussen.

»Jeg tænker, det bliver en blanding af mange ting - lige nu er der jo selvfølgelig meget fokus på corona, økonomi og forholdsregler, men jeg håber, det bliver meget bredere end det - med kultur, uddannelse, underholdning og meget andet,« skriver Lars Seier og forklarer, at han forventer, at platformen fortsætter sin eksistens på den anden side af coronakrisen.

Siden de mange forslag kom ind, har han arbejdet intensivt på at bygge SpeakerBee op. Han forklarer, at han aldrig på så kort tid har udviklet og lanceret en platform.

Lars Seier Christensen er især kendt for at være medstifter af Saxo Bank. Han solgte sin ejerandel for nogle år siden for et milliardbeløb.