Den Blå Planet i krise: Truet af konkurs trods hjælpepakke

Den Blå Planet er truet på livet trods en hjælpepakke fra Kulturministeriet rettet mod dyreparker, zoologiske haver og akvarier. Det udtaler selskabets direktør til Børsen.

Den Blå Planet har måttet lukke for besøgende, men er samtidig nødt til at holde den dyre drift kørende, hvilket har sendt den københavnske turistattraktion i en dyb krise, som i værste fald kan true den på livet.

Det skriver Børsen.

»Hvis der ikke sker ændringer i strukturen, som den er nu, hvor vi kun får en delvis dækning af vores udgifter, så vil det blive mere end svært at undgå konkurs. Vi bliver langsomt udsultet økonomisk,« udtaler Den Blå Planets adm. direktør Jon Diderichsen til dagbladet.

Trods en hjælpepakke med løn- og omkostningskompensation rettet mod zoologiske haver og akvarier præsenteret af kulturminister Joy Mogensen for blot fem dage siden, er det ikke nok, mener Jon Diderichsen.

Modsat andre kulturinstitutioner, som har sendt medarbejdere hjem og lukket for aktiviterne, er Den Blå Planet og andre akvarier og zoologiske haver tvunget til at opretholde driften, da dyrene skal passes og faciliteterne vedligeholdes.

Den Blå Planet kom ifølge seneste regnskab ud af 2018 med et underskud på 236.000 kr. Direktøren for selskabet forventer dog et underskud på 15-20 mio. kr. for 2020, skriver Børsen.