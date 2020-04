Danmarks største kviklånsfirma har tjent 450 mio. kr. - pengene ender hos velhaver med luksusvaner

Privatjet, penthouse og luksusyacht: En russisk milliardær tjener stort på lånelystne danskere. Men måske skal han vænne sig til knap så prangende overskud.

Den største kviklånsudbyder i Danmark målt på omsætning tjener tykt på danskere, der lader sig friste af et hurtigt lån.

Faktisk har indtjeningen aldrig været højere i kviklånsfirmaet 4Finance, som driver hjemmesiderne Vivus og Zaplo og tilbyder lån med skyhøje renter.

Alene sidste år indbragte lånelystne danskere et overskud på 107 mio. kr. Lægger man regnskabstallene for de seneste seks år sammen, løber det samlede overskud op i 450 mio. kr.

Men hvem ejer så det stært indbringende kviklånsfirma?

Ifølge selskabsregistret er det en ældre dame fra Moskva ved navn Vera Boika. Men i virkeligheden er det hendes søn Oleg Boiko, der styrer koncernen. Det dokumenterede Politiken i samarbejde med en række andre europæiske medier i 2017.

Her afslørede fortrolige dokumenter også, at Oleg Boiko i gennemsnit tjente 124 pct. i rente på sine danske kviklånskunder. Og at tocifrede millionbeløb fra hans danske forretning blev kanaliseret til skattelyet Malta, hvor skatten lå på 0,005 pct.

Den russiske milliardær Oleg Boiko er kendt for sin ekstravagante livsstil med privatfly, luksusbiler, kæmpevillaer og en af de hurtigste yachts i verden. Han er født og opvokset i Moskva, men har i dag italiensk pas og er officielt bosat i Schweiz.

Og en stor del af hans formue stammer fra kviklånsforretninger - heriblandt i Danmark, hvor Vivus og Zaplo har hundredtusindvis af kunder.

Vivus.dk og Zaplo.dk tilbyder hurtige forbrugslån med en årlig omkostning på over 800 pct. Det er hurtigt og nemt, men betaler man ikke til tiden, klapper fælden med stigende renter og gebyrer.

Det er her, at kviklånsfirmaerne for alvor tjener deres penge. Det er bare ikke altid, at kunderne får korrekt besked om, hvor dyrt det er at komme bagud med betalingerne.

I 2017 betalte Vivus.dk en bøde på 300.000 kr. for vildledende markedsføring, fordi det på et lån til 2.000 kr. fremgik, at kunden skulle betale 19 pct. i rente. Der skulle have stået 730,1 pct., fastslog Forbrugerombudsmanden.

Selvom Oleg Bojko på seks år har tjent 450 mio. kr. på sin danske forretning, må han fremover formentlig nøjes med en lidt lavere indtjening.

Et bredt flertal på Christiansborg har nemlig besluttet at indføre et loft over, hvor meget de samlede omkostninger ved at tage et lån må være.

Hvor der før ingen begrænsning var, har partierne vedtaget, at de årlige renter og omkostninger (ÅOP) maksimalt må være 35 pct. af det samlede lån.

Reglerne træder i kraft til sommer og vil påvirke 4Finances indtjening negativt, skriver ledelsen i et nyt regnskab. Det samme gælder i øvrigt coronapandemien, for når de fleste butikker er lukket, er forbruget lavere - og behovet for kviklån mindre.

Den danske del af 4Finance-koncernen har over de seneste år ført en stor del af sit overskud ud af Danmark i form af udbytter. Nærmere bestemt over 300 mio. kr.

Det betyder, at egenkapitalen i det danske selskab i dag er på 79 mio. kr.

4Finance-koncernen har afdelinger i 17 lande, og den danske er angiveligt en af de største og mest indbringende.