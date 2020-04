Den tyske sportstøjkæmpe Adidas med Kasper Rørsted som direktør har fået bevilget kreditter for 22,5 mia. kr. af den tyske stat, så de kan modstå et kollaps under coronapandemien.

Det er ganske få uger siden, at den tyske Adidas-koncern med danske Kasper Rørsted i spidsen stod i den offentlige gabestok, efter de havde meddelt, at de ikke længere ville betale husleje for deres butikker under coronakrisen med begrundelsen, at alle indtægter i firmaet var gået i stå.

Der skulle dog ikke gå mere end en uge, så fik udlejerne alligevel penge fra Adidas og hele befolkningen en offentlig undskyldning, da den negative, folkelige kampagne og det halve af den tyske regering på nakken blev for meget for virksomheden.

Men her bare tre uger senere melder Adidas sig køen blandt de mange virksomheder, der får hjælp fra staten til at kunne modstå coronakrisen.

Det skriver den tyske avis Süddeutsche Zeitung.

Tirsdag aften meddelte Adidas-koncernen, at den tyske regering havde godkendt lån på i alt 3 mia. euro, svarende til 22,5 mia. kr., hvor de 2,4 mia. euro kommer fra statens udviklingsbank Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) og resten fra et konsortium af andre banker.

Pengene skal ifølge Adidas bruges til at »sikre virksomhedens finansielle fleksibilitet« og føre virksomheden gennem undtagelsestilstanden skabt af Covid-19.

Med andre ord en likviditetshjælp til at forhindre en truende manglende evne til at kunne betale – f.eks. husleje. Noget, som Adidas-chefen Kasper Rørsted for flere uger siden påpegede og advarede om kunne blive en realitet, hvis ikke der kom hjælp fra den tyske stat.

Som modydelse for lånet forpligter Kasper Rørsted sig sammen med de øvrige fem i ledelsen for Adidas at give afkald på årets bonus, der udgør 65 pct. af deres honorarer og lønudbetaling.

Tilsvarende må det næste ledelseslag i Adidas også vinke farvel til årets bonus, og aktionærer får ikke udbetalt udbytte, så længe lånet løber.

Omkring driften i virksomheden er et tilbagekøb af aktier stoppet, og en intern spareplan sat i værk.

»Udover de tiltag er det imidlertid nødvendigt med supplerende likviditet for at kunne klare denne krise,« udtaler Kasper Rørsted, der tilføjer, at de hurtigst muligt og med renter samt gebyrer vil betale lånene tilbage.

Vurderingen fra Süddeutsche Zeitung lyder, at Adidas med låntagningen ikke vil blive mødt af samme forargelse som med den manglende husleje. Heller ikke selv om firmaet for bare en måned siden præsenterede det største overskud og bedste regnskab nogensinde.

For som alle andre virksomheder, små som store, står Adidas med ryggen mod muren i den nuværende situation, hvor mange firmaer har usælgelige varer, men stadig faste udgifter til ansatte og husleje sammen med en mangel på indtægter.

En situation, der kun bliver forværret for hver uge med lockdown.

For Adidas’ vedkommende er omsætningen alene i Tyskland faldet med 80 pct., og knap to tredjedele af deres butikker verden over er lukkede i øjeblikket.

Dertil kommer aflysningen af en lang række store sportsbegivenheder som OL og EM i fodbold, der under normale omstændigheder genererer salg og bidrager med 60 pct. af årsomsætningen.

På verdensplan beskæftiger Adidas 60.000 personer, heraf de 7.700 i Tyskland.