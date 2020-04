Det skæpper i kassen hos den britiske finansmand Guy Hands at drive McDonald's i Norden.

En britisk velhaver i skattely har tjent godt på at købe rettighederne til at drive McDonald’s i Danmark og Norden.

For tre år siden overtog den 62-årige finansmand Guy Hands driften af de danske McDonald’s-restauranter. Det har indtil videre kastet et overskud på 227 mio. kr. af sig.

Det viser et nyt regnskab fra virksomheden Food Folk Danmark, der står for den danske del af McDonald’s.

Selskabet omsatte i fjor for 457 mio. kr. og tjente 124 mio. kr. efter skat. Året før stod der 103 mio. kr. på bundlinjen.

De mange millioner i overskud tilfalder Guy Hands, der i 2017 købte alle McDonald’s-restauranter i Danmark, Norge, Sverige og Finland. Han ejer via en række holdingselskaber rettighederne til McDonald’s i Norden.

Guy Hands er milliardær og stifter af Terra Firma Capital Partners, der er en af Europas største kapitalfonde. Han har været involveret i flere spektakulære handler, men ikke alle har været en succes.

I den bredere offentlighed er Guy Hands især kendt for købet af musikgiganten EMI, som gik grueligt galt. Investeringen kostede angiveligt Terra Firma et tab på 2,5 mia. pund og 60 pct. af Guy Hands’ personlige formue.

Sagen endte i en spektakulær retssag, som Hands tabte. Herefter flyttede han til skattelyet Guernsey i Den Engelske Kanal, hvor han fortsat er bosat.

Fra sit skatteparadis styrer han 88 danske McDonald’s-restauranter, som alle er drevet af franchisetagere. De betaler for at drive restauranterne, og dermed skal McDonald’s ikke stå for udgifterne.

Fordi McDonald’s ikke selv ejer lige så mange restauranter som tidligere, er antallet af ansatte hos den danske McDonald’s-ejer, Food Folk Danmark, på få år faldet fra over 300 til under 60.

Om den danske del af McDonald’s i år igen kan øge omsætningen og indtjeningen, er imidlertid tvivlsomt. Ledelsen skriver i et nyt regnskab, at coronapandemien ventes at få en »betydelig negativ indflydelse« - uden at konkretisere det nærmere.

McDonald’s er verdens største restaurantkæde og slog første gang dørene op i Danmark i 1981.