Fournais Aviation mener, at coronakrisen kan give privatflyvningen medvind. Derfor er en tysk milliardær nu blevet en del af ejerkredsen.

Den tyske gipsmilliardær Alexander Knauf har købt sig ind i det danske flyselskab Fournais Aviation, hvis grundlægger og hovedaktionær er Saxo Bank-stifter Kim Fournais.

Det bekræfter Johannes Rovsing, adm. direktør i og medejer af Fournais Aviation.

»Selskabet drives med et erhvervsmæssigt formål. Da vi oplever stigende interesse for segmentet omkring privatflyvninger, især i denne tid hvor der ikke er så meget at flyve med som ellers, har vi valgt at udvide ejerkredsen med Alexander Knauf,« siger han.

Nu ejer Alexander Knauf mellem 5 og 10 pct. af Fournais Aviation, der skræddersyr flyvninger specifikt til den enkelte kunde.

»Nu håber vi, at Fournais Aviation udvikler sig positivt grundet den interesse, der er for privatflyvning lige nu. Coronakrisen giver fornyede muligheder for, at vi kan komme ind på ruter, der traditionelt har været dækket af andre flyselskaber. Virksomheder på tværs af Europa kan have et øget behov for en service som vores,« siger Johannes Rovsing.

Faktisk mener han, at coronakrisen kan give helt nye flyvaner hos mange mennesker og i den sammenhæng medvind til privatflyvninger.

»Man kan diskutere, hvor mange der lige nu har lyst til at sætte sig ind i et fly med 150 andre mennesker efter at have gået gennem en fyldt lufthavn,« siger Johannes Rovsing.

Fournais Aviation har siden sin stiftelse i 2010 kun haft underskud. Senest på en halv mio. kr. i 2018.

I den forbindelse blev flyet vurderet til at have en værdi på 14,7 mio. kr. Det var vurderet til 21,2 mio. kr. ved det første regnskab i 2011.

Fournais Aviation er i øvrigt ikke Kim Fournais’ eneste bekendtskab med privatfly.

Når han, den anden Saxo Bank-grundlægger Lars Seier Christensen og bankens øvrige ledelse skulle til vigtige møder rundt om i verden, foregik transporten i en årrække ofte i ét af bankens to privatfly.

De to fly, en Hawker 800XP og en Dassault Falcon 2000LX, blev købt for samlet 205 mio. kr. i 2007, så Saxo Banks ledelse kunne være uafhængig af flyselskabernes afgangstider og rutenet.

Men efter flere år med millionunderskud i selskabet Saxo Jet A/S, blev de to fly solgt for samlet 140 mio. kr. tilbage i 2014.