Den danske onlinekoncern Coolshop skifter ud i ledelsen. De to topfolk og ejere vil bruge mere tid på andre aktiviteter - bl.a. tv-investeringer i Løvens Hule.

Efter en stribe opkøb og etablering af nye aktiviteter vil de to hovedpersoner i den danske onlinekoncern Coolshop fokusere på investeringer og strategi.

Derfor har de netop ansat en ny adm. direktør for selskabet, mens der også er sat en jagt ind på en afløser til det daglige arbejde for frontfigur Jacob Risgaard.

Nordjyske Coolshop, der drives gennem selskabet Entertainment Trading ApS, rummer ud over onlinesalg af varer en række andre aktiviteter og selskaber. Det gælder bl.a. legetøjskæden Kids Coolshop.

Flere er også kommet til det seneste år i kraft af bl.a. investeringer i tv-programmet ”Løvens Hule”. Her var Jacob Risgaard, der sammen med Mark Nielsen står i spidsen for Coolshop, med i den seneste sæson. Han har der lavet investeringer på vegne af Coolshop i bl.a. virksomhederne Mr. Beef og Ditur.dk.

Siden 2004 har opgaverne i Coolshop været fordelt, så Jacob Risgaard har stået for marketing og ansigtet udadtil, mens Mark Nielsen, som også er hovedaktionær, har taget sig af de indre linjer og opgaven som adm. direktør.

Den post har han netop afgivet til John Romedahl, der er tiltrådt som ny adm. direktør. Han har i sit cv for erhvervskarrieren bl.a. 10 år som adm. direktør i distributionsselskabet DAO365, som er en samarbejdspartner til Coolshop.

Samtidig er Coolshop også i gang med at lede efter en ny marketingdirektør. Målet er, at både Jacob Risgaard og Mark Nielsen fremover vil overlade den daglige drift til andre, så de kan fokusere på strategi, investeringer og andet.

»Vi er nået et punkt i Coolshop og vores egen udvikling, hvor det er tid til at gøre noget nyt. Vi har mange aktiviteter, og jeg er f.eks. også med i den kommende sæson af Løvens Hule, så der kommer uden tvivl endnu mere til. På samme tid skal væksten og udviklingen i Coolshop fortsætte. Derfor ændrer vi med nye folk ind i forretningen, mens Mark og jeg får mere tid til andre aktiviteter ved siden af,« siger Jacob Risgaard.

Han har siden 2004 været del af Coolshop, der da var etableret af Mark Nielsen og hans bror. Det er i dag en koncern, som ud over en voksende nethandel har en stribe andre aktiviteter - lige fra f.eks. distribution, legetøjskæde, salg af designertrolde til bl.a. medieproduktion.

Coolshop-koncernens totale økonomi og struktur er ikke samlet i ét regnskab, men i stedet spredt ud over flere selskaber. Hovedselskabet er danske Entertainment Trading ApS, der har en række datterselskaber - også et i Storbritannien.

Det selskab rapporterede for 2018/19 et overskud før skat på 21 mio. kr. Ud over Mark Nielsen og Jacob Risgaard tæller aktionærkredsen i selskabet bl.a. to britiske partnere.

John Romedahl, der siden han stoppede som chef for DAO365 i efteråret 2018 har haft plejeorlov, ser frem til opgaven i nordjyske Coolshop.

»Den overordnede opgave er vækst. Både Jacob Risgaard, Mark Nielsen og jeg selv synes, at det er sjovest, når der er fart på. Coolshop er en virksomhed med et par ekstreme talenter – og det er spændende for mig at se, om jeg kan spille dem endnu bedre. Særligt tror jeg, at jeg kommer til at byde ind med erfaring om skala og organisation,« siger John Romedahl.

Han overtager ansvaret for driften netop i coronakrisen, som har ramt den fysiske detailhandel hårdt. Til gengæld meldes om vækst i salget af en række onlineprodukter. Jacob Risgaard fastslår, at Coolshop den seneste måned således har haft et salg, som ligger i indeks 300 for en række produktgrupper - sammenlignet med den tilsvarende periode i fjor.

»Det er hård tid for mange, og der er usædvanlig travlhed i onlinehandlen. Men vi er også meget bevidste om, at vi er i en tid, hvor der må være fokus på også som virksomhed at kunne hjælpe, hvor det er muligt,« siger Jacob Risgaard.