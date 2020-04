En stribe danske fodboldklubber søger nye investorer. Men det kan coronakrisen sætte en stopper for, ligesom prisen på klubberne alt andet er faldet, forklarer en ekspert i virksomhedshandler.

En stribe Superliga-klubber havde op til coronakrisen offentligt erkendt sin jagt på nye investorer. Flere klubber blev endda decideret sat til salg.

Investorer til Superliga-klubber Brøndby IF

AaB

Randers FC

Esbjerg fB

Sønderjyske

Silkeborg IF Disse Superliga-klubber har op til coronakrisen offentligt givet udtryk for, at de er åbne eller decideret søger nye investorer:

Blandt dem er Randers FC, som i februar kunne melde ud til Randers Amtsavis, at klubben var i seriøs dialog med to mulige købere.

Men nu er den proces sat på pause. Det fortæller Svend Lynge Jørgensen, bestyrelsesformand og storaktionær i Randers FC.

»De forhandlinger, vi havde gang i, er sat på standby, men der er givet udtryk for, at der fortsat er interesse,« skriver han i en mail.

Den situation flugter meget godt med markedet for almindelige virksomhedshandler, der næsten er gået i stå under coronakrisen. Fordi investorer ser tiden an, og sælgere ikke kan få den samme pris som tidligere, da de finansielle resultater er ramt.

Fodboldklubber skal heller ikke regne med, at de er det samme værd nu som for få måneder siden. Det forklarer Frederik Aakard, specialist i virksomhedshandler og tidligere partner i M&A-rådgiveren Oaklins Denmark.

»Alt andet lige må man formode, at klubberne ikke kan få den pris, som de kunne før coronakrisen. Generelt er det lige nu det værst tænkelige tidspunkt i 100 år at finde nye investorer, og der går nok lang tid, inden vi ser normale tilstande i fodboldverdenen med masser af tilskuere. Det gør det jo mindre attraktivt at investere i fodboldklubber,« siger han og forklarer, at M&A-markedets opbremsning sagtens kan overføres til markedet for handler med fodboldklubber.

Svend Lynge Jørgensen fra Randers FC ønsker ikke at deltage i spekulationer om prissætningen af klubben. Men hos Superliga-konkurrenten fra Esbjerg fB, der også er til salg, vil man gerne anerkende, at prisen på klubben nok er faldet som følge af coronakrisen.

»Situationen nu er en anden, end da vi satte salgsprocessen i gang. Der var en masse penge i samfundet, som manglede steder at blive placeret, og det gav mange mulige investorer for en klub som os. Så kom krisen, og nu har de fleste andet at tænke på end at investere i en fodboldklub. Derfor kan det ikke udelukkes, at prisen påvirkes,« siger Brian Bo Knudsen, adm. direktør i Esbjerg fB.

Han forklarer dog, at klubben har en god og løbende dialog med flere potentielle investorer og håber at kunne melde noget ud i den forbindelse i sensommeren.

I Silkeborg IF tror Kent Madsen, direktør og største aktionær, at mulige investorer »holder vejret lige nu«, mens AaB-direktør Thomas Bælum slet ikke har haft i tankerne, om krisen gør det sværere at tiltrække investorer til en mulige kapitaludvidelse.

»Nu må vi se, hvordan vi klarer os igennem på kort sigt og derefter tage stilling til eventuelle nye aktionærer,« skriver AaB-direktøren i en mail.

En række danske fodboldklubber er de seneste år kommet på udenlandske hænder. Heriblandt FC Midtjylland, FC Nordsjælland, Vejle Boldklub og Næstved Boldklub.